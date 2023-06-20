«مجموعة الإمارات» تزيد رواتب الموظفين 5% يوليو المقبل.. ومزايا إضافية للمواطنين

سيتلقى موظفو «مجموعة الإمارات» في دبي وحول العالم زيادة في رواتبهم تماشياً مع ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم على مستوى العالم، وفقاً لرسالة صادرة عن المجموعة، واطلعت «الإمارات اليوم»، على نسخة منها. وسيحصل الموظفون المقيمون في دبي على زيادات في بدل الإقامة والنقل وزيادة بنسبة 5% في رواتبهم الأساسية اعتباراً من الأول من يوليو، وزيادة بنسبة 10% لبدل دعم التعليم اعتباراً من سبتمبر، وبالنسبة للموظفين من مواطني دولة الإمارات، ستكون هناك زيادة في البدل الخاص.

وقالت الشركة إنه سيتم رفع الرواتب الأساسية للموظفين المقيمين في الخارج لمواكبة تكاليف المعيشة في أماكن إقامتهم، مع تغييرات في البدلات الثابتة المرتبطة بظروف السوق المحلية.

وعززت «طيران الإمارات» و«دناتا»، أنشطة التوظيف في جميع أنحاء العالم بنهاية السنة المالية الماضية، لدعم توسع العمليات وتعزيز القدرات المستقبلية للمجموعة. ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي أعداد العاملين في مجموعة الإمارات بنسبة 20% إلى 102 ألفاً و379 موظفاً، يمثلون أكثر من 160 جنسية مختلفة.

وأضافت المجموعة أكثر من 17 ألف وظيفة خلال سنتها المالية. وتأتي هذه النتائج مع تحقيق المجموعة أرباحاً قياسية جديدة، في تحول كامل عن خسائر السنة الماضية، إذ سجلت كل من «طيران الإمارات» و«دناتا» ارتفاعات كبيرة في الإيرادات، حيث توسعت عمليات النقل الجوي والسفر بعد إزالة جميع القيود المتعلقة بالجائحة تقريباً في مختلف بقاع العالم.