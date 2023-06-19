"مفاجآت صيف دبي" تكشف عن دورة استثنائية لموسمها ابتداء من 29 يونيو وحتى 3 سبتمبر

تنطلق "مفاجآت صيف دبي" هذا العام خلال الفترة من 29 يونيو الجاري إلى 3 سبتمبر المقبل لتقدم لسكان دبي وزوراها دورة استثنائية خلال فصل الصيف تضم أجندة مليئة بالفعاليات الترفيهية المتنوعة والتخفيضات والجوائز القيمة.

وتحرص مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة - الجهة المنظمة لـ "مفاجآت صيف دبي" - على تعزيز التعاون مع شركائها من أجل تقديم موسم جديد مليئ بالتجارب المميزة ليتمكن الجميع من قضاء أوقات ممتعة وشراء منتجات لعلامات تجارية محلية وعالمية بأسعار مناسبة مع فرص الربح الوفير والتي تسهم جميعها في تعزيز مكانة دبي كوجهة مفضلة للزيارة على مدار العام.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: "تقدم مفاجآت صيف دبي أفضل الفعاليات والعروض والتجارب التي تناسب مختلف الأعمار من سكان وزوار المدينة خلال فصل الصيف مع بدء الإجازة المدرسية الأعمار. كما أنها تسهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة للتسوق والترفيه والمأكولات وفنون الطهي".

من جهتهم أكد الشركاء الإستراتيجيون على أهمية هذا الحدث الصيفي المميز مشيدين بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في هذا الحدث السنوي الذي يجمع الناس من جميع أنحاء العالم لإضفاء روح المرح وأجواء الترفيه في كافة أرجاء المدينة.

وتلقى "مفاجآت صيف دبي" دعماً من الراعي الرئيسي بطاقة "ماستركارد راك بنك" وعدد من الشركاء الاستراتيجيين مثل مجموعة الفطيم "دبي فستيفال سيتي مول" و"فستيفال بلازا" و"السيف" ومجموعة الزرعوني "ميركاتو" ومجموعة عبد الواحد الرستماني و"بلوواترز" و"سيتي ووك" وطيران الإمارات و"إينوك" واتصالات وماجد الفطيم "مول الإمارات" و "سيتي سنتر مردف" ز"سيتي سنتر ديرة" و"نخيل مولز "ابن بطوطة مول" "نخيل مول" "سوق التنين 2" و "بالم ويست بييتش" وذا فيو وذا بييتش وذا أوتلت فيليدج.