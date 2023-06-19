فلاي دبي تتوقع 4.5 ملايين مسافر خلال الصيف

أفادت فلاي دبي بأنها تستعد لموسم صيفي استثائي آخر هو الاكثر ازدحاما في تاريخ الناقلة حتى الآن، حيث من المتوقع أن تحمل الشركة أكثر من 4.5 ملايينن مسافر خلال الفترة من بين 1 يونيو و 30 سبتمبر 2023 عبر شبكتها المتنامية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، غيث الغيث: "في الوقت الذي نستعد فيه لموسم صيفي قياسي آخر ، فاننا نتوجه بالشكر لكل فرق العمل على جهودهم الكبيرة لضمان راحة المسافرين عبر مطار دبي. من المتوقع أن يسافر أكثر من 4.5 ملايين مسافر عبر شبكة فلاي دبي خلال الأشهر القليلة المقبلة، مما يعكس الطلب المتزايد على السفر وثقة الركاب في خدماتنا وجاذبية دبي كوجهة عالمية للسياحة والتجارة والعيش في الوقت الذي تستمر فيه شبكتنا في النمو".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي، حمد عبيد الله: "يسعدنا أن نوفر لمسافرينا المزيد من الخيارات للسفر هذا الصيف مع أكثر من 115 وجهة للاختيار من بينها. وستمنح الوجهات الصيفية الموسمية لفلاي دبي ، بالاضافة الى وجهات الشبكة الاخرى مزيدا من المرونة والخيارات للناس للسفر سواء لقضاء عطلة أو عمل أو زيارة الأصدقاء والعائلة. لقد أضفنا مزيدا من السعة الاستيعابية و بنسبة 33٪ في أسواقنا ونتطلع إلى الترحيب بمسافرينا على متن رحلاتنا لقضاء عطلة العيد وفترة الصيف المزدحمة ".

نمو الشبكة

من المتوقع أن يسافر اكثر من 4.5 ملايين راكب مع فلاي دبي خلال فترة السفر المزدحمة القادمة . توفر فلاي دبي للمسافرين خيار السفر إلى 117 وجهة في 52 دولة هذا الصيف ، بما في ذلك كرابي وميلان بيرغامو ونيوم وباتايا وسانت بطرسبرغ وغيرها. كما ستبدأ فلاي رحلاتها الى تسع وجهات صيفية موسمية اعتبارًا من 21 يونيو .

وخلال فترة السفر المزدحمة في عيد الأضحى: زادت الشركة سعتها المقعدية بنسبة 20٪ على عدد من الوجهات المختارة لاستيعاب الزيادة الكبيرة في الطلب على السفر خلال عطلة عيد الأضحى المبارك في الفترة من 24 يونيو وحتى 02 يوليو. وشمل ذلك الوجهات الشهيرة مثل باكو وبيروت وكولومبو ومالي وتبليسي ويريفان وزنجبار.

ولتلبية الطلب زادت الشركة السعة المقعدية عبى شبكتها بنسبة 33% خلال الفترة من الاول من يونيو وحتى 30 سبتمبر 2023 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

ونمت شبكة الناقلة في اوروبا لتصل الى 28 وجهة من ضمنها خمس وجهات في ايطاليا اضافة الى وجهات مثل بلغراد وبودابست وبراغ وسالزبوغ ووراسو وزغرب وغيرها.

وتتوقع الناقلة تشغيل اكثر من 9400 رحلة شهريًا عبر شبكة فلاي دبي بين 1 يونيو و 30 سبتمبر ، حيث سيكون شهر أغسطس هو الأكثر ازدحامً خلال هذه الفترة.