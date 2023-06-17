«تعاونية الاتحاد»: كثافة العروض وموسم السفر يرفعان مبيعات التجزئة في دبي 20%

أفادت «تعاونية الاتحاد» بأن بدء موسم العطلات الصيفية، وكثافة العروض التخفيضية المطروحة في أسواق دبي، خلال الفترة الأخيرة، يدعمان ارتفاع مبيعات منافذ تجارة التجزئة بشكل لافت منذ بداية الشهر الجاري، بتقديرات تراوح بين 15 و20%، مقارنة بالشهر الماضي.

وأشارت في تقرير أصدرته أخيراً، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، إلى أن منافذ البيع ومراكز التسوق ستشهد إقبالاً ملحوظاً، لعوامل ترجع إلى بدء موسم العطلات السنوية والمدرسية، والإجازات الصيفية، والاستعداد للسفر، إضافة إلى مهرجانات التخفيضات التي وصلت نسبة الخصومات فيها بدبي إلى 90%، وهو ما سيعزز نمو نشاط المبيعات بنسب كبيرة.

وأوضحت «التعاونية»، في تقريرها الشهري، أنه وفقاً للمؤشرات السوقية، فإن نسبة المبيعات تختلف من منفذ إلى آخر، وأن معظم الطلبات يتركز حالياً في العطور ومستحضرات التجميل، والحقائب المخصصة للسفر، والإلكترونيات، والهدايا بجميع أنواعها، فضلاً عن المواد الغذائية التي لايزال الطلب عليها مستمراً على الوتيرة نفسها من جميع الفئات المجتمعية.

وأشارت إلى أن عروض الصيف بدأت هذا العام مبكراً في العديد من مراكز التسوق، ما جعل السوق تنتعش بشكل كبير، وتتوسع في العروض على المنتجات المتنوعة، خصوصاً مع قرب عيد الأضحى المبارك، الأمر الذي أنعش أسواق تجارة التجزئة بمعدلات متقاربة، مبينة أن جميع هذه الأسباب لها تأثيرات ومردودات إيجابية على قطاع تجارة التجزئة، وترفع حصص المبيعات لكل جهة ومنفذ.

وبيّنت أن توجهات وسلوكيات المستهلكين باتت مختلفة بعض الشيء، وفقاً للمؤشرات السوقية المرصودة، إذ أصبح المستهلك أكثر اهتماماً بالتركيز على البحث عن خيارات عدة، تخفض الكلفة وفقاً لميزانيته ووضعه الاقتصادي، مع ارتفاع عمليات الاهتمام بالبحث عن العروض الترويجية عبر الإنترنت، وفي مواقع وتطبيقات منافذ البيع ومراكز التسوق قبل التوجه للشراء، وذلك لمعرفة وجهته، وتحديد ميزانيته قبل الذهاب للتسوق، وتأجيل عدد من المستهلكين لقرارات الشراء، حتى فترات العروض التخفيضية الموسعة.

وقالت إن عمليات التسوق تتم حالياً، إما من خلال البيع المباشر في مراكز ومنافذ البيع بالتجزئة، أو البيع عبر المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية التي أصبحت تمثل حصة كبيرة لافتة من المبيعات لكل منفذ بيع، مشيرة إلى أن موسم الصيف يعد أحد التوقيتات المهمة لنشاط قطاع التجزئة، سواء بالمنافذ التقليدية أو عبر منصات التجارة الإلكترونية.

وتوقعت «تعاونية الاتحاد» أن تكون هناك زيادة في المبيعات بنسب مختلفة ومتباينة مقارنة بالأشهر الماضية، بسبب زيادة الإقبال على السفر خلال موسم العطلات الصيفية وشراء مستلزماته مقارنة بالعام الماضي، إضافة إلى حملات التخفيضات الصيفية التي بدأها معظم المراكز التجارية، خلال الشهر الجاري، والتي تصل نسبة الخصومات فيها إلى 70%.

وأشارت إلى أن تطبيقها وموقعها الإلكتروني الذكي سجل تعاملات بلغت 171 ألفاً و104 طلبات لمشتريات سلع ومنتجات غذائية وغير غذائية منذ بداية العام الجاري حتى نهاية مايو 2023، لافتة إلى أن إجمالي عدد المستخدمين المسجلين في تطبيق «تعاونية الاتحاد» الذكي، تجاوز حتى الآن 300 ألف متعامل.

وأوضحت أنها تنفذ عمليات توصيل لأكثر من 1100 طلب يومياً، وتعمل حالياً على توسيع نطاق توصيل طلباتها لتصل إلى جميع مناطق الدولة.