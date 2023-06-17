8.3 مليارات درهم رؤوس أموال 13 شركة مساهمة خاصة

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، أن عدد الشركات المساهمة الخاصة المدرجة بأسواق المال في الدولة، بلغت 13 شركة بمجموع رؤوس أموال 8.266 مليارات درهم بنهاية العام الماضي.

وأوضحت الهيئة، في تقرير حديث، أن الشركات موزعة بواقع 12 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركة واحدة مدرجة في سوق دبي المالي.

وبحسب التقرير، فإن من بين الشركات المدرجة في سوق أبوظبي، «منازل»، و«عنان للاستثمار القابضة - واحة الزاوية سابقاً»، و«الصير للمعدات والتوريدات البحرية»، و«كيو القابضة - القدرة القابضة سابقاً».

أما الشركة المساهمة الخاصة المدرجة في سوق دبي المالي، فهي: «بي إتش إم» كابيتال للخدمات المالية.