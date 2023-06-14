«دي بي ورلد» تحتفل بحصول 17 مواطناً ومواطنة على دبلوم إدارة سلاسل التوريد

احتفلت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، بحصول 17 مواطناً ومواطنة على شهادة الدبلوم في إدارة سلاسل التوريد، من إحدى أرقى كليات الأعمال الأوروبية، وذلك كجزء من برنامج المجموعة لإعداد قادة المستقبل «20 إكسيل» 20Xel.

ونال المشاركون شهادة الدبلوم في إدارة سلاسل التوريد من كلية روتردام للإدارة في هولندا، بعد دراسة استمرت 18 شهراً، وتكوّنت من ثمانية مساقات دراسية، تضمنت أفضل المحتويات العلمية في دراسات درجة الماجستير، ضمن بيئة دراسية شملت التعليم الافتراضي والحضوري.

ويعتبر برنامج المجموعة لإعداد قادة المستقبل، برنامجاً طويل الأمد لتنمية المواهب والكفاءات الوطنية في دولة الإمارات، يهدف إلى تسريع عملية التنمية، عبر توفير سلسلة من فرص التطوير والأداء عالمية المستوى.

وقد أصبحت برامج الشركة جزءاً من قصة نجاح «دي بي ورلد»، التي تحوّلت من مشغل محلي للموانئ إلى مزوّد عالمي للحلول اللوجستية، وضمت كوادر إماراتية شابة أسهمت بقوة في جعل المجموعة رائدة في قطاعات أعمالها.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»، سلطان أحمد بن سليّم: «نفتخر بالانجاز الذي حققه المشاركون الشباب ضمن رحلة تعلّمهم الناجحة، ونحرص في (دي بي ورلد) على إعداد الجيل المقبل من القادة الذين سيسهمون في تقدم المجموعة بطاقات معزّزة ومعارف غنية، للحفاظ على مكانتنا الرائدة والارتقاء بها إلى مستويات أعلى».

وأضاف: «قيادتنا في دولة الإمارات حريصة على الاستفادة من مواهب أبنائها في جميع القطاعات الاقتصادية، وقد لعبت (دي بي ورلد) دائماً دوراً فاعلاً في جذب المواهب الوطنية، وتمكينها من خلال نظام متقدم واحترافي يساعد في إعداد تلك المواهب، وتأهيلها على أفضل وجه لإعداد القادة في عالم التجارة والخدمات اللوجستية».

من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية لإدارة الموظفين والاستدامة في مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، مها القطان: «أتطلع إلى رؤية تطوّر مسيرة المشاركين المهنية لدى المجموعة، وأهنئ جميع المشاركين الذين حصلوا على دبلوم في إدارة سلاسل التوريد والأعمال من كلية روتردام للإدارة، جامعة إراسموس إكزيكوتيف إديوكيشن، والتي تعتبر من أرقى مدارس الأعمال في أوروبا». وأضافت: «يسهم برنامج (20Xel) في تطوير الجيل الجديد من القادة، من خلال حصولهم على مشروعات حقيقية وتدريب متقدم، وتزويدهم بالمهارات والخبرات التي تؤهلهم ليكونوا قادة المستقبل في أعمالنا وفي مجالات أخرى كثيرة».