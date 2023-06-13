هيئة كهرباء ومياه دبي تدشن 6 محطات نقل رئيسية جديدة

دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي 6 محطات نقل رئيسية جديدة جهد 132/11 كيلوفولت خلال الثلث الأول من العام الجاري، في مناطق الجداف، تلال الغاف، بني ياس، ميناء جبل علي، مرسى دبي واليفرة-1 بقدرة تحويلية 900 ميجافولت أمبير، وبتكلفة 555 مليون درهم، إضافة إلى كابلات نقل أرضية جهد 132 كيلوفولت بطول 3450 متراً لربطها بشبكة الهيئة. وتطلّب تنفيذ وتدشين المشروعات ما يزيد عن 6 ملايين ساعة عمل آمنة باستخدام أحدث التقنيات الرقمية المعتمدة عالمياً بما يرسخ جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي في جميع عملياتها الخدماتية والتشغيلية.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: "تلتزم الهيئة بتحقيق رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي نموذجاً لمدن المستقبل والمدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة، من خلال مواصلة تطوير البنية التحتية للهيئة، وتوفير خدمات نوعية للكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والسلامة، لمواكبة التوسع العمراني المطرد في دبي، لا سيما على ضوء معدلات التطور الاقتصادي والتنموي القوية التي تشهدها الإمارة."

وأشار الطاير إلى أن القيمة الإجمالية لمشروعات شبكة نقل الكهرباء قيد الإنشاء في الهيئة تزيد عن 5 مليارات درهم. وتصل نسبة اعتمادية وتوافرية خطوط النقل في هيئة كهرباء ومياه دبي إلى نحو 100%. وأكد معاليه حرص الهيئة على ضمان الاستغلال الأمثل للموارد، وأعلى معايير الأمن والسلامة والجودة في تنفيذ كافة مشاريعها.

بدوره، قال النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في الهيئة، المهندس حسين لوتاه: "نعمل على توفير بنية تحتية متطورة ورفع قدرة وكفاءة شبكة نقل الكهرباء، لتلبية الطلب المتزايد والوفاء باحتياجات المستهلكين والمطورين وقطاعات الأعمال. ووصل العدد الإجمالي لمحطات النقل جهد 132 كيلوفولت في مختلف أرجاء دبي إلى 340 محطة مع نهاية الثلث الأول من العام 2023، بالإضافة إلى 24 محطة قيد الإنشاء."