النجم العالمي «شاروخان» في دبي غداً لإطلاق فعالية عقارية كبرى

علمت «الإمارات اليوم»، من مصادر مطلعة، أن النجم العالمى الهندى شاروخان سيكون ضيف حفل إطلاق مشروع عقاري لشركة «إعمار العقارية» في دبي.

والمشروع، الذي سيطلق عليه إسم «الواحة»، هو واحد من المشروعات الضخمة التي سوف تطلق في دبي غدا ، وسيقام حفل الإطلاق في فندق أرماني برج خليفة.

ويقع المشروع بالقرب من منطقة المرابع العربية بقلب دبي لاند واوضحت الشركة انها انتهت من جميع الأعمال التي تسبق عملية إطلاق المجمع السكني الراقي.

ويأتي هذا المشروع الضخم بعد أن شهد العام الماضي اطلاق «إعمار العقارية» عبر شركة إعمار للتطوير 28 مشروعا عقاريا في مواقع رئيسة مختلفة من دبي.



وشملت مشاريع «إعمار العقارية» الجديدة في 2022 شملت مجمعات تاليا وأورانيا وفارم جاردنز في ذا فالي، وإيلي صعب 2 وبلِس 2 ورايا في المرابع العربية 3. إلى جانب روزواتر و لوتس و كريك بالاس و أوركيد و كريك كريسنت و آيلاند بارك و ذا كوف 2 في خور دبي – دبي كريك هاربور.



كما تضمنت مشاريع «إعمار العقارية» الجديدة سانت ريجيس ريزيدنسز وذا ريزيدنس – برج خليفة في وسط مدينة دبي - منطقة برج خليفة ، و العنوان ذا باي وبيتش جيت من العنوان في إعمار بيتشفرونت ، وجرين فيو 3 وفيرواي فيلاّز في إعمار الجنوب ، و بارك فيلد ولايم جاردن وهيلز بارك وبارك هورايزون والعنوان هيلكريست في دبي هيلز استيت، و مارينا شورز في مرسى دبي، و جولف هايتس في تلال الإمارات، وسي جيت وسي سكيب في مرسى راشد لليخوت.