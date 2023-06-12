ملتقى للذكاء الاصطناعي وتمكين رواد الأعمال

عقد مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، بالتعاون مع شركة «إنفيديا» العالمية، أخيراً، «ملتقى الذكاء الاصطناعي وتمكين رواد الأعمال»، بهدف التعريف بأحدث الابتكارات والمستجدات في مجالات الذكاء الاصطناعي التوليدي والميتافيرس والروبوتات.

وجمع الملتقى نخبة من خبراء «إنفيديا» والشركات الناشئة وأعضاء برنامج «إنفيديا إنسبشن».

وأكد وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عمر سلطان العلماء، أهمية تعزيز التعاون والشراكات بين الحكومات والمؤسسات الرائدة في مجال التكنولوجيا والرقمنة، لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة.