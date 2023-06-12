«الخليج التجاري» تتصدر المناطق الأكثر بحثاً عن مكاتب في دبي

رصد تقرير حديث لموقع «بيوت دوت كوم» الإلكتروني العقاري، أكثر المناطق التجارية بحثاً عن مكاتب للتأجير في دبي، ومتوسط الإيجار السنوي في كل منطقة بحسب نوع الوحدة العقارية.

وكشف التقرير، الذي اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن منطقة «الخليج التجاري» تتصدر قائمة أكثر المناطق التجارية بحثاً بنسبة 42.75%، تلتها منطقة «ديرة» بنسبة بحث 18.75%، في حين حلّت منطقتا «أبراج بحيرات الجميرا» و«بردبي» في المرتبتين الثالثة والرابعة بنسبتي بحث 14.06% و13.19% على التوالي، أما منطقة «شارع الشيخ زايد» فحازت نسبة بحث 11.25% لتحلّ بذلك في المرتبة الخامسة.

«الخليج التجاري»

وأفاد التقرير أن منطقة «الخليج التجاري» تُعدّ واحدة من المراكز السكنية والتجارية العصرية في دبي، إذ تتميّز بموقعها المطل على قناة دبي المائية القريب من «وسط مدينة دبي» النابض بالحياة، فضلاً عن العديد من مراكز الأعمال المهمة والفنادق و«مترو دبي». ويبلغ متوسط إيجار مكتب في الخليج التجاري نحو 110 آلاف درهم سنوياً، بما يعادل 131.2 درهماً للقدم المربعة، وتتفاوت هذه القيمة اعتماداً على عوامل عدة، مثل: المساحة، المرافق، الخدمات، والتشطيبات.

منطقة «ديرة»

وأضاف التقرير أن منطقة «ديرة» تتمتع بالعديد من المميزات التي تجعلها واحدة من أبرز المناطق التي توفر خيارات تجارية في الإمارة، إذ توفر هذه المنطقة خيارات مميزة بأسعار تنافسية، حيث يبلغ متوسط إيجار مكتب فيها نحو 47 ألف درهم سنوياً، بما يعادل 77.4 درهماً للقدم المربعة، لافتاً إلى أن هذه القيمة تتفاوت أيضاً اعتماداً على عوامل عدة، مثل: المساحة، والمرافق والخدمات، والتشطيبات.

«أبراج بحيرات جميرا»

بدورها، تُعدّ منطقة «أبراج بحيرات جميرا» خياراً مثالياً بالنسبة لكثيرين، وتتميز بأبراجها ذات الإطلالات الخلابة على البحيرة الاصطناعية المطوّرة فيها، كما تعتبر المنطقة مركزاً مميزاً للمال والأعمال في الإمارة، كونها تضم مجموعة متنوّعة من العقارات التجارية.

ويبلغ متوسط القيمة الإيجارية لمكتب في «أبراج بحيرات جميرا» نحو 123 ألف درهم سنوياً، بما يعادل 98.3 درهماً للقدم المربعة.

منطقة «بردبي»

أشار تقرير «بيوت» إلى أهمية منطقة «بردبي»، التي تنبع من تاريخها العريق ودورها الاقتصادي، قديماً وحديثاً، لافتاً إلى المنطقة تُعدّ ملتقى يجمع بين الثقافة والأنشطة الاقتصادية، إذ تحتضن «متحف دبي»، و«حي الفهيدي»، و«حي الشندغة» التاريخيين، فضلاً عن مجموعة من أشهر معالم الإمارة، بما فيها «برواز دبي». كما تشهد المنطقة تنوّعاً في العقارات السكنية والتجارية التي تلبي مختلف احتياجات السكان.

أما متوسط القيمة الإيجارية لمكتب في «بردبي» فيبلغ نحو 53 ألف درهم سنوياً، بما يعادل 93.6 درهماً للقدم المربعة.

«شارع الشيخ زايد»

أما منطقة «شارع الشيخ زايد»، فهي أحد أكثر الأماكن حيوية في دبي، وتمثل الشريان النابض الذي يربط ما بين إمارات الدولة.

وتمتاز المنطقة بقربها من أشهر مراكز الأعمال في دبي، مثل: مركز دبي التجاري العالمي، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل، ما يجعلها نقطة جذب لكبرى الشركات.

ويبلغ متوسط القيمة الإيجارية لمكتب في منطقة «شارع الشيخ زايد» نحو 164 ألف درهم سنوياً، ما يعادل 136.1 درهماً للقدم المربعة.