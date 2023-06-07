سهم " تعليم القابضة "يسجل أعلى مستوياته على الإطلاق

تصدر سهم تعليم القابضة قائمة الارتفاعات بسوق دبي المالي خلال تعاملات اليوم الأربعاء بعد ما سجل صعودًا لأعلى مستوياته على الإطلاق.

وفي الساعة الأخيرة من تعاملات اليوم، قفز سهم تعليم القابضة بنسبة 7% ليصل إلى مستوى 3.78 درهم بحجم تداول بلغ 31.9 مليون سهم بسيولة بلغت 114.87 مليون درهم.

وبحسب بيانات السوق، وكان سهم تعليم القابضة ارتفع في آخر 4 جلسات الأسبوع الماضي بـ 27%. وزادت المكاسب السنوية لسهم تعليم القابضة لنحو 42%.

وأتت تلك الارتفاعات تزامنًا مع إعلان شركة الصكوك الوطنية الإماراتية الاثنين الماضي عن رفع ملكيتها في مجموعة "تعليم القابضة" والمدرجة في سوق دبي المالي إلى 22% بعد شرائها حصة إضافية بنسبة 5%.

وذكرت الشركة أن رفع نسبة التملك يأتي كجزء من استراتيجيتها في الاستثمار في قطاع التعليم، حيث ترى "الصكوك الوطنية" أن القطاع يوفر فرصا ذات عوائد مرتفعة.

وكانت شركة الصكوك الوطنية تمتلك نسبة تتجاوز 17% في "تعليم" عند الإدراج في نوفمبر الماضي.