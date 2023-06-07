تأجير جميع المساحات التجارية من الدرجة الأولى في «أبتاون تاور»

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة والسلطة التابعة لحكومة دبي، المختصة بتجارة السلع والمشروعات، تعيين شركة «ميس» الاستشارية العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل المشروعات العقارية، لتتولّى مباشرة إدارة خدمات ومرافق برج «أبتاون تاور»، المؤلف من 81 طابقاً، والمقرر إطلاقه قريباً.

وأكد «دبي للسلع المتعددة» أنه تم تأجير كل المساحات التجارية المميزة من الدرجة الأولى، الممتدة على ارتفاع 22 طابقاً من البرج، وذلك قبل افتتاحه، ما يعكس الجاذبية الكبيرة التي تتمتع بها دبي ومركز دبي للسلع المتعددة، وبرج «أبتاون تاور» لدى مجتمع الشركات العالمية.

ويعتبر برج «أبتاون تاور»، الذي صممته شركة «أدريان سميث آند غوردون جيل للهندسة المعمارية» العالمية، أول برج شاهق الارتفاع يتم بناؤه في منطقة «أبتاون دبي». ويبلغ طول البرج المقرر إطلاقه خلال الأشهر المقبلة 340 متراً، وسيضم فندق «سو/ أبتاون دبي» من فئة خمس نجوم، المكون من 188 غرفةً، ومشروع «سو/ أبتاون دبي ريزيدنسيز»، إضافة إلى مساحات مكتبية تجارية، ومجموعة من المطاعم الحصرية ومنافذ المأكولات والمشروبات في الساحة الترفيهية «ذا أتريوم».

وقال الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم: «يُعد برج (أبتاون تاور) أول مَعلم رئيس ضمن تطوير منطقة (أبتاون دبي). وبالطبع كانت أولويتنا الأساسية هي اختيار شركة رائدة متخصصة في خدمات إدارة المباني تتماشى مع مكانة البرج المتميّزة، وبما يضمن تقديم أعلى المستويات في تلبية تطلعات مستأجري المكاتب والمقيمين والزوّار».