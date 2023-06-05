دبي الجنوب للعقارات تعلن عن تعيين جينكو للمقاولات العامة لتطوير مشروع "خليج الجنوب"

أعلنت دبي الجنوب للعقارات عن تعيين شركة جينكو للمقاولات العامة بعقد يصل إلى مليار درهم لتطوير المراحل الأولى من "خليج الجنوب"، المشروع السكني الذي يقع في قلب المنطقة السكنية في دبي الجنوب على شارع إكسبو.

وسيضم المشروع، المقرر اكتماله في الربع الأول 2026، ما يزيد على 800 فيلا وتاون هاوس واسعة، وأكثر من 200 فيلا فاخرة على الواجهة المائية، إضافة إلى بحيرة كريستالية يبلغ طولها كيلومتر واحد، وممشى بطول 3 كيلومترات على الواجهة المائية وشواطئ متعددة ومجمع للياقة البدنية وحدائق خاصة.

ويوفر مشروع خليج الجنوب مجموعة متنوعة من وحدات التاون هاوس وفلل شبه مستقلة والفلل الفخمة على الواجهة المائية، حيث سيتم تطوير وحدات التاون هاوس والفلل شبه مستقلة بمساحة بناء تتراوح من 2,900 إلى 5,500 قدم مربع تقريباً وستوفر مزيجاً متنوعاً من ثلاث وأربع وخمس غرف. أما الفلل الفاخرة المستقلة التي ستبنى جميعها على الواجهة المائية، فستكون عبارة عن فلل من خمس و ست و سبع غرف بمساحة بناء تتراوح من 9,000 إلى 14,000 قدم مربع. ويحتل المشروع موقعاً استراتيجياً مباشرة على شارع إكسبو، ويشتمل على طيف واسع من المرافق بمستوى عالمي، مثل مركز للتسوق ومجمع للياقة البدنية وسبا مشهور ونوادي خاصة للأطفال وحمامات السباحة ونادي الرياضات المائية، فضلاً عن المقاهي المطلة على الواجهة المائية، وإنشاء حدائق خاصة حول البحيرة وشواطئ خاصة والعديد من الخدمات والمرافق الأخرى التي تضمن أسلوب حياة فاخر للمقيمين ضمن المشروع وفي دبي الجنوب.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، خليفة الزفين: "يسعدنا أن نتلقى أصداء إيجابية منذ الإعلان عن المشروع العام الماضي، حيث تمكنا من بيع المرحلة الأولى والثانية بالكامل. ويشهد قطاع العقارات في دبي نموًا غير مسبوق نتيجة العديد من العوامل أهمها المبادرات التي تعلن عنها القيادة الرشيدة، التي نلتزم بالتماشي معها من خلال خططنا الموضوعة في الشركة. وتتمثل مهمتنا في دبي الجنوب بتوفير مشاريع متميزة تتجاوز توقعات عملائنا، حيث نسعى جاهدين لتزويدهم بمرافق متميزة للإرتقاء بنمط حياتهم وخلق بيئة تعزز الراحة والشعور بالرفاهية. نحن على ثقة من أن خبرة شركة جينكو للمقاولات العامة ستساعدنا في تطوير هذا المشروع الاستثنائي على أكمل وجه حيث سيكون خيارًا مثاليًا لأولئك الذين يسعون إلى نمط حياة متميز بوجود مرافق عالمية المستوى."

وتشمل المرافق الأخرى في المنطقة السكنية مدرسة توظف المنهاج البريطاني الذي تم الإعلان عنها في بداية العام والذي مقرر افتتاح باب التسجيل بنهاية العام الجاري، والحدائق العامة والملاعب الرياضية ومحلات التجزئة ولولو هايبر ماركت الذي افتتح في شهر مارس الماضي. وتضم قائمة المرافق أيضاً مسجداً ومحطة وقود وطريق للحافلات العامة يربط المنطقة السكنية بمحطة مترو إكسبو.

وتستضيف المنطقة السكنية في دبي الجنوب حالياً أكثر من 25,000 نسمة، يتمتعون بأسلوب حياة فريد بفضل المرافق التي يوفرها المشروع. وتم حتى الآن تسليم أكثر من5,000 شقة ووحدة تاون هاوس وخاصة بمشروع "النبض" الذي يتميز بوجود المساحات الخضراء ومسارات الجري وركوب الدراجات وثماني صالات رياضية وحمامات السباحة والحدائق، ما يجعله مكاناً مثالياً للزوار والعائلات للعيش والمرح.

وتعتبر دبي الجنوب موطنًا لمجمع متكامل من العقارات السكنية والتجارية ومحلات التجزئة المتاحة بنظامي التملك الحر والاستئجار. ويلبي المشروع طيفًا متنوعًا من أنماط الحياة، كما صمم لتوفير بيئة معيشية حيوية، بما يتماشى مع استراتيجية دبي الجنوب لدعم ازدهار المشاريع للحياة الحضرية في دبي، والإسهام في نموها الاقتصادي.