100 متخصص يشاركون في «منتدى الباحث حول المواد المتقدمة»

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع جامعة الشارقة، الدورة الرابعة من «منتدى الباحث حول المواد المتقدمة» السنوي في أكاديمية الهيئة، بمشاركة 100 متخصص من الأكاديميين العالميين وباحثي مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة. وتضمن المنتدى مجموعة من الندوات النقاشية المتخصصة حول استثمار المواد المتقدمة، مثل «البيروفسكيت» و«السيليكون»، لتعزيز كفاءة إنتاج وتخزين الطاقة النظيفة والمتجددة وتحلية المياه.

ويأتي المنتدى ضمن برنامج الباحث الذي أطلقه مركز البحوث والتطوير، بهدف صقل المواهب والكفاءات الوطنية وتشجيعها على الانخراط في البحوث والمسابقات والبرامج التدريبية والفعاليات التي ينظمها المركز.