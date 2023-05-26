غرف دبي تختار "LPS" شريكاً إعلامياً لتطوير المحتوى الإبداعي وتعزيز التواجد الرقمي لمنصاتها الاجتماعيّة

اختارت غرف دبي، "LPS" شركة الاتصالات التسويقية ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي وصناعة المحتوى الإبداعي، والإشراف على تعزيز التواجد الرقمي للغرف، بما يشمل حسابات "غرف دبي" والغرف الثلاث العاملة تحت مظلتها، وهي: غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي العالمية، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي.

ووقع الاختيار على شركة LPS لتكون شريكاً للاتصالات التسويقية لغرف دبي؛ نظراً للخبرة الكبيرة التي تتمتع بها الوكالة في إدارة الاتصالات الاستراتيجيّة للشركات على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ونهجها الراسخ الذي يضع المجتمعات في صدارة أولوياتها واهتماماتها. وستعمل LPS مع غرف دبي لتحقيق الأهداف التسويقية الرئيسية، مثل إنشاء مفهوم وتصوّر حديث ومتناغم لوسائل التواصل الاجتماعي، وذلك عبر المحتوى المرئي والرسائل الموحّدة، بالإضافة إلى إدارة وتنظيم حضور وتواجد غرف دبي على شبكة الإنترنت بفاعلية أكبر من خلال الحرص على تكامل وانسجام الأحداث والعوامل المتنوّعة، والفعاليات والأنشطة عبر غرفها الثلاث، لتعزيز الكفاءة والأهداف المشتركة.

وستوظف شركة LPS كفاءتها وإمكاناتها في مجال الاتصال والتسويق لدعم وتعزيز نمو غرف دبي خلال المرحلة القادمة. ومن خلال تكييف وتصميم الاتصالات الاستراتيجية لعرض إنجازات ورؤى غرف دبي الطموحة؛ فإنّ LPS ستُسهم في تعزيز صورة العلامة التجارية لغرف دبي، وترسيخ الشراكات والعلاقات مع المؤسسات والأطراف المعنية في مختلف أنحاء العالم.

من جهته قال عاصم شيخ، مدير عام شركة LPS: "يُسعدنا أن نتعاون مع غرف دبي خلال المرحلة القادمة. سنحرص على توظيف أحدث إبداعاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، والمحتوى المعاصر وقدراتنا الإنتاجية للمساهمة في نمو وازدهار إمارة دبي ومجتمع الأعمال الفاعل. وبصفتنا شريك الاتصال الاستراتيجي لغرف دبي، يشرفنا أن نلعب دوراً أساسياً في سرد ونقل رؤيتها، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على الأعمال التجارية الحالية والمستقبلية".

وتهدف شركة LPS إلى تعزيز الصورة المؤسسيّة لغرف دبي، وإدارة وتنظيم وجودها الرقمي بكفاءة عالية، من خلال سياسة واستراتيجية اتصالات تتميّز بالثقة والشفافيّة، تعكس التطورات والتوسع الذي شهدته غرف دبي مؤخراً. كما ستنقل LPS بشكل فعال رؤية غرف دبي وقيمها المؤسسيّة، الأمر الذي يساهم بدوره في تعزيز مكانة الإمارة في مجال التجارة العالمية والاقتصاد الرقمي.

وكجزء من التزامها المستمر بالنمو والابتكار؛ تعتزم LPS قريباً توسيع عملياتها لتشمل موقعين جديدين، في كلّ من الرياض – المملكة العربية السعودية، ونيوجيرسي – الولايات المتحدة الأمريكية. ومن شأن هذه التوسعات الإستراتيجية أن تعمل على ترسيخ الانتشار العالمي للشركة، مما يمكنها من تقديم خدمة أفضل لعملائها المتنوعين مع الاستفادة من الأسواق والفرص الجديدة.