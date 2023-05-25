"هيرميس القابضة" تحصل على موافقة الجمعية العمومية العامة لتغيير علامتها التجارية إلى مجموعة إي اف چي القابضة

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس القابضة أن الجمعية العمومية وافقت على تغيير اسم الشركة إلى مجموعة إي اف چي القابضة لضمان تطور العلامة التجارية بما يتماشى مع خطط التوسع التي تتبناها المجموعة من خلال قطاعاتها الثلاثة المميزة، وهي بنك الاستثمار إي اف چي هيرميس، ومنصة التمويل غير المصرفي (NBFI) إي اف چي فاينانس، والبنك التجاري aiBANK. وعلى النحو التالي، سيتم تغيير اسم مؤسسة المجموعة المالية هيرميس إلى مؤسسة إي اف چي لتتماشى مع تغيير اسم الشركة الأم. وقد أصبحت مجموعة إي اف چي القابضة مؤسسة مالية رائدة في توفير الفرص المالية غير المحدودة ولديها بنك شامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة (FEM)، وذلك عبر مواصلة تقديم باقة متكاملة من الخدمات المالية لعملائها.



وفي هذا السياق صرح كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، بأن نموذج أعمال الشركة شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة حيث قامت المجموعة بتنويع باقة المنتجات والخدمات التي تقدمها والتوسع بانتشارها الجغرافي لتوفير أعلى مستويات الخدمة لقاعدة عملائها دائمة النمو وتعظيم القيمة للمساهمين.

وأضاف عوض أن هذه الاستراتيجية عززت من قدرة المجموعة لتصبح قوة مالية تزود الشركات بجميع أحجامها والأفراد من جميع مستويات الدخل بالأدوات اللازمة والتمويل الذي يحتاجون إليه للتمتع بحياة أفضل، وتنمية أعمالهم، ودفع عجلة التنمية المستدامة والتي تشمل دعم الاقتصاد وتطوير المجتمعات المحيطة والحفاظ على البيئة. وأكد عوض أن الآن هو الوقت الأمثل لتغيير العلامة التجارية وتعظيم الاستفادة من النجاح الكبير والنمو الذي حققته الشركة على مر السنوات الماضية، والذي شمل التوسع عبر مجموعة متنوعة من الخدمات المالية وتوسيع تواجدها الجغرافي، وهو ما يعكس أيضا مرونة استراتيجية النمو التي تتبناها الشركة؛ مما ساعدنا على تحمل تحديات الأسواق.

و تعكس العلامة التجارية الجديدة تحول مجموعة إي اف چي القابضة من أحد أول البنوك الاستثمارية المستقلة في مصر إلى ما أصبحت عليه الآن إحدى أكبر المؤسسات المالية القادرة على خدمة الأفراد من كافة مستويات الدخل والشركات بمختلف أحجامها لدفع عجلة الاقتصاد في 12 سوقًا من خلال الخبرة الواسعة لأكثر من 7,100 موظف.