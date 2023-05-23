سيدة أعمال إماراتية تنضم إلى قائمة الشخصيات الحاصلة على أرفع وسام فرنسي

نالت رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة عيسى صالح القرق، الدكتورة رجاء عيسى القرق، وسام جوقة الشرف برتبة فارس، والذي يُعدّ أرفع وسام مدني فرنسي، خلال حفل خاص أقيم في مقر القنصل العام الفرنسي أخيرا.

وحازت القرق على هذا التكريم تقديراً لإنجازاتها البارزة في مجال التجارة والصناعة، حيث قلّد السفير الفرنسي لدى دولة الإمارات، نيكولاس نيمتشينو، الدكتورة القرق الوسام بالنيابة عن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

ويتميز وسام جوقة الشرف بكونه أرفع وسام وطني تمنحه الجمهورية الفرنسية، وتم إطلاقه من قبل نابليون بونابرت في مايو 1802.

وتضم قائمة الحاصلين عليه مجموعة من أهم الشخصيات التاريخية والثقافية، بمن فيهم ونستون تشرشل وألبرت أينشتاين وألكسندر جراهام بل وماري كوري وأودري هيبورن وجي كي رولينج وجيف بيزوس وغيرهم.

وقالت القرق: "يسرني أن أقبل هذا التكريم بالنيابة عن جميع السيدات في دولة الإمارات، ويشرفني الانضمام إلى قائمة المتوجين بهذا الوسام على مر العصور، والذين أكنّ للعديد منهم الاحترام والتقدير".

وأضافت أن "هذه الجائزة تبرز إنجازات النساء في مواقع القيادة وتسلط الضوء على جهودهن الدؤوبة لإحداث تأثير إيجابي في المجتمع العالمي.. يشرفني الالتحاق بهم، وآمل أن يساعدني هذا التكريم على مواصلة العمل لتعزيز العلاقات الوثيقة بين دولة الإمارات وفرنسا والعمل على توسيع نطاق هذا التعاون، والتي تتميز بإرث تاريخي حافل في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية".