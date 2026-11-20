بحث وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، مع سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى دولة الإمارات، ماري أودوار، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالات المالية، وذلك خلال لقاء عُقد في مقر وزارة المالية بدبي.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم المصالح المتبادلة، ويسهم في تعزيز التعاون في المجالات المالية والاقتصادية.

وأكد الحسيني، حرص دولة الإمارات على مواصلة توطيد علاقات التعاون مع شركائها الدوليين، وفي مقدمتهم فرنسا، مشيراً إلى أهمية تبادل الخبرات والتجارب في القطاعات المالية، وتكثيف التنسيق المشترك بما يفتح آفاقاً جديدة للشراكة ويدعم الاستقرار والنمو الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي.