هيئة كهرباء ومياه دبي تحصل على أدنى سعر بلغ 0.38923 دولار أمريكي للمتر المكعب من المياه المحلاة لمشروع حصيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع) عن تلقيها عرضين من كل من شركة أكوا باور، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" ( ش.م.ع)، حيث قدمت أكوا باور أقل سعر بلغ 0.389 دولار أمريكي للمتر المكعب من المياه المحلاة في مشروع تحلية المياه بنظام المنتج المستقل في مجمع حصيان بقدرة إنتاجية 120 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً باستخدام تقنية التناضح العكسي (SWRO)، وسعراً بلغ 0.365 دولار أمريكي للمتر المكعب مع توسعة المشروع ليصل إلى 180 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً. ويعد هذا المشروع أول مشروع من نوعه لهيئة كهرباء ومياه دبي وفق نموذج المنتج المستقل للمياه.

وقد اعتمدت الهيئة مشروع محطة تحلية المياه في حصيان بنظام المنتج المستقل للمياه، بعد النجاح الكبير الذي حققته في استخدام نموذج المنتج المستقل للطاقة في مشروعات مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

ويتضمن المشروع، الذي تنفذه الهيئة في منطقة حصيان على ساحل الخليج العربي على بعد حوالي 55 كيلومتراً جنوب غرب خور دبي، مرحلتين تبلغ سعة كل منهما 60 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً. وسيتم تشغيل المشروع على مراحل، حيث سيتم تشغيل 60 مليون جالون في أكتوبر 2025، والانتهاء من المشروع بسعة 120 مليون جالون يومياً من المياه المحلاة في إبريل 2026، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب في دبي.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير،: "يدعم المشروع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة. ويأتي ضمن جهودنا لتنفيذ استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحیاد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفیر 100% من الطاقة النظیفة بحلول العام 2050. ونقوم حالياً ببناء محطات تحلية المياه باستخدام نموذج التناضح العكسي الذي يحتاج إلى طاقة أقل عند مقارنته بمحطات التحلية التي تعمل وفق نظام التقطير متعدد المراحل، ما يجعله خياراً أكثر استدامة لتحلية مياه البحر. ونهدف إلى إنتاج 100% من المياه المحلاة بواسطة الطاقة النظيفة والحرارة المفقودة بحلول عام 2030."

يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي بدأت بتقييم الطلبات من المطورين لإنجاز المشروع حيث سيتم اختيار المتناقص الأفضل في الربع الثاني من العام الجاري. وقد تلقت الهيئة 29 طلباً من المطورين بعد طرح المناقصة في 11 أغسطس 2022. وبعد دراسة العروض في 17 أكتوبر 2022، تم تأهيل ست شركات من المطورين العالميين المؤهلين للتقدم بالعروض النهائية.