وكالات: ارتفاع مبيعات السيارات المستعملة في الإمارات بنسب تصل إلى 58% بالربع الأول

طرحت وكالات للسيارات، حزم تسهيلات لشراء سيارات مستعملة تتضمن ضماناً لمدد تصل إلى عامين، وإجراء تجديد كامل للسيارة، والسماح بتأجيل الأقساط، وتغطية ضمان إضافية تمتد إلى خارج الدولة، واستبدال السيارة في حالات معينة، وتوفير مجموعة من خدمات ما بعد البيع، وحلول خاصة بالتأمين والتمويل.

وأكدت لـ«الإمارات اليوم»، أن هناك ارتفاعاً بنسب تصل إلى 58% في مبيعات السيارات المستعملة، مدعوماً بنقص وتأخير وصول السيارات الجديدة ووجود ضمان عليها يصل لعامين واهتمام المستهلكين بامتلاك أكثر من سيارة واحدة وتوافر خيارات التمويل وزيادة عدد المنصات الرقمية لبيع وشراء السيارات المستعملة، مشيرين إلى أن إجمالي حجم سوق مبيعات السيارات المستعملة في الإمارات سيصل إلى 32.07 مليار دولار (118 مليار درهم) في عام 2027، بنسبة نمو تصل إلى 60% عن عام 2021.

زيادة كبيرة

وتفصيلاً، قال المدير الإداري لاستراتيجية الأسطول في الفطيم للسيارات، كارلوس مونتينيغرو، إن «الطلب على السيارات المستعملة ازداد بشكل كبير في الإمارات خلال الآونة الأخيرة، لأسباب عدة، أبرزها نقص السيارات الجديدة وارتفاع تكاليفها، فضلاً عن قيام علامات تجارية بتطوير برامج للسيارات المستعملة المعتمدة، والتي تقدّم سيارات مستعملة عالية الجودة، مع كيلومترات قليلة، ما أسهم في تعزيز اهتمام المستهلكين بهذا الخيار كبديل مناسب».

وأضاف أنه «يوجد ارتفاع نسبته 50% في مبيعات السيارات المستعملة من (الفطيم للسيارات) منذ عام 2020 ليشمل العلامات التجارية المختلفة مثل (تويوتا وهوندا وفولفو)، مدعوماً بالقدرة على تحمل التكاليف والتوفر الفوري للسيارات المستعملة والتسهيلات العديدة مثل الخضوع لفحص دقيق وشامل وعروض الاستبدال للمستهلكين الذين يمتلكون سيارة ويريدون استبدالها، كجزء من الصفقة وعروض التمويل والتأمين التنافسية، فضلاً عن خطط خدمة الصيانة وضمان شامل لمدة عام أو 20 ألف كيلومتر كحد أدنى».

ونوه مونتينيغرو، برغبة المستهلكين في أن يكونوا على اطلاع جيد على حالة السيارة التي يرغبون في شرائها، مشيراً إلى أن «القلق الأبرز لدى المستهلكين عند شراء سيارة مستعملة بصفة عامة، هو الحصول على سيارة يستطيعون الاعتماد عليها وقادرة على الحفاظ على أعلى معايير الأداء مع مرور الوقت، والتحقق من تاريخها وصيانتها وأن تكون مرفقة بضمان في حال حدوث أيّ طارئ».

السيارات المستعملة

وقال المدير العام لشركة «أودي» لدى «مجموعة النابودة للسيارات»، نيل لاينز، إن «السوق تشهد نمواً كبيراً في الطلب على السيارات المستعملة نظراً للنقص الذي شهدته المركبات الجديدة خلال الفترة الماضية»، مشيراً إلى زيادة في المبيعات تصل إلى 58% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة

نفسها من عام 2022.

وأوضح أن «إجمالي حجم سوق مبيعات السيارات المستعملة في الإمارات سيرتفع بحسب تقارير متخصصة إلى 32.07 مليار دولار (118 مليار درهم) في عام 2027، مقابل 20.03 مليار دولار (73.5 مليار درهم) في عام 2021 بنسبة نمو تصل إلى 60%».

ولفت إلى أن النمو في الطلب شجع «أودي» على التركيز بشكل أكبر على بيع السيارات المستعملة، وزيادة العروض أمام المستهلكين، موضحاً أن لدى «أودي» حالياً أكثر من 50 طرازاً في برنامج «أودي أبروفد بلَس» المتخصص في السيارات المستعملة عبر أسعار مختلفة وطرز متنوّعة.

وشدد لاينز، على طرح عدد من التسهيلات والحوافز لشراء السيارات المستعملة أبرزها ضمان معتمد من (المصنّع) لمدة سنتين على الأقل، مع فحص 300 نقطة في السيارة وضمان لمدة 24 شهراً كحد أدنى، وخدمة تمتد إلى 24 شهراً أو 30 ألف كيلومتر، بالإضافة إلى إعادة تجديد قطع الغيار ومراجعات سجل الخدمة وتوفير خيارات متعددة للتمويل.

ونوه بأن «أهم ميزة يبحث عنها المستهلكون، عند شراء سيارة مستعملة، هي (راحة البال)، ما يتطلب أن تكون حالة السيارة جيدة وسجل السيارة (بما في ذلك سجلات الخدمة السابقة والملكية) بحالة جيدة وموثقة للحصول على أفضل قيمة ممكنة مقابل شرائها».

وحول مخاوف المستهلكين من شراء سيارات مستعملة، أوضح لاينز، أنها ترتبط بالمسائل المخفية التي قد تأتي مع السيارة وتتسبب في إحداث مشكلات تتكرر مع مرور الوقت، ناصحاً المستهلكين بإجراء أبحاثهم الخاصة قبل شراء سيارة مستعملة بما في ذلك إجراء فحص شامل قبل الشراء وسؤال البائع عن تاريخ السيارة.

ارتفاع الطلب

وقال مدير المبيعات والتسويق في «المسعود للسيارات»، بشير جميّل، إن «شركات السيارات توسّعت خلال الفترة الماضية في بيع السيارات المستعملة، بعد ارتفاع الطلب عليها»، مشيراً إلى أنه «من المتوقع بحسب أبحاث متخصصة، أن تنمو سوق السيارات المستعملة في الإمارات لتبلغ 32.07 مليار دولار بحلول عام 2027، مسجلة معدل نمو سنوي مركباً بنسبة نحو 11% خلال الفترة بيع عامي 2022 و2027».

وأوضح جميّل، أن «النمو في سوق السيارات المستعملة يرجع إلى عدد من العوامل أبرزها نقص وتأخير إمدادات السيارات الجديدة وارتفاع الطلب على السيارات ذات الأسعار المعقولة واهتمام المستهلكين في الإمارات بامتلاك أكثر من سيارة واحدة، فضلاً عن توافر خيارات التمويل وزيادة عدد المنصات الرقمية لبيع وشراء السيارات المستعملة».

ونوه بأن المستهلكين عند شراء سيارات مستعملة، يهتمون بالمسافة التي قطعتها السيارة وحالتها وسجل الحوادث أو التصليحات التي يتم إجراؤها، كما يهتم المستهلكون بمزايا السيارة وكفاءة استهلاك الوقود وتصنيفات السلامة، مشيراً إلى أن المشكلات الميكانيكية الخفية وتكاليف الصيانة المرتفعة ومخاطر السلامة المحتملة، تُعد من المخاوف الأكثر شيوعاً في هذا الإطار.

وأشار إلى أهمية الحرص على تقديم ضمان شامل، مع إجراء عمليات فحص وصيانة شاملة للسيارة، بالإضافة إلى توفير مجموعة كاملة من خدمات ما بعد البيع، مشيراً إلى ضرورة اعتماد سياسة إرجاع شفافة ومناسبة في حال ظهور أي مشكلات تستدعي إرجاع السيارات.

من جانبه، قال مدير التسويق والمبيعات في إحدى وكالات السيارات، عاصم إبراهيم، إن «هناك ارتفاعاً يتجاوز 50% في مبيعات وكالات من السيارات المستعملة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة

نفسها من 2022، مدعوماً بنقص إمدادات السيارات الجديدة، ووجود ضمان على السيارات المستعملة يصل لعامين، وإمكانات الاستبدال في حالات معينة، مع توافر خيارات تمويلية مختلفة».

ونوه بأنه من المتوقع ارتفاع مبيعات السيارات المستعملة بنسبة تفوق 60% خلال السنوات الخمس المقبلة، خصوصاً في حالة استمرار نقص السيارات الجديدة وارتفاع أسعارها.

السيارات المستعملة المعتمدة

قال مدير المبيعات والتسويق في «المسعود للسيارات»، بشير جميل، إن «برنامج (الاختيار الذكي من نيسان) المخصص للسيارات المستعملة المعتمدة، يطرح مزايا وتسهيلات عدة أبرزها إجراء فحص دقيق لأكثر من 167 نقطة وعملية تجديد كاملة للسيارة والسماح بتأجيل الأقساط بالاتفاق مع بنوك. كما وقعت (المسعود للسيارات) اتفاقيات تعاون استراتيجية مع العديد من الشركاء الرئيسين لتوفير حلول مالية سلسة، مع خيارات دفع سريعة وآمنة، فضلاً عن تغطية ضمان إضافية يشمل نطاقها دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة البحر المتوسط وخدمات الدعم والمساعدة على الطريق على مدار اليوم لمدة عام كامل، والسماح باستبدال السيارة لمرة واحدة، لمدة خمسة أيام في حالة حدوث عطل كبير وتوافر خدمات متكاملة تشمل الفحص قبل التسليم مع ضمان استبدال يصل إلى 15 يوماً».