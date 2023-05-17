فلاي دبي والخطوط الكندية تعلنان عن شراكة بالرمز

أعلنت فلاي دبي عن شراكة جديدة مع الخطوط الجوية الكندية تمنح ركابها الذين يسافرون بين كندا والشرق الأوسط وشرق إفريقيا وشبه القارة الهندية وجنوب آسيا خيارات سفر ملائمة.

وسيتم بعد الموافقة التنظيمية النهائية وضع رمز الشركة الكندية على تسعة وجهات تشغلها فلاي دبي من دبي مما يمكن العملاء من السفر إلى هذه الوجهات بتذكرة واحدة. وتشمل المسارات التسعة البحرين والدمام وجدة والمدينة المنورة ومسقط في دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة الى رحلات كولومبو وكراتشي في شبه القارة الهندية.

بالإضافة إلى ذلك ومن خلال ترتيبات بين الشركتين سيتمكن العملاء من مواصلة رحلاتهم بسلاسة عبر دبي الى اكثر من 60 وجهة تخدمها فلاي دبي في الشرق الأوسط وشرق إفريقيا وجنوب آسيا بما في ذلك جيبوتي وكاتماندو وجزر المالديف وهناك أكثر من 30 وجهة تنفرد بها فلاي دبي ولا يسافر بها شركاء آخرون لشركة الطيران الكندية.

وأعرب حمد عبيد الله الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي عن سعادته بإضافة الخطوط الجوية الكندية إلى قائمة الشركاء وأن نقدم لركابهم تجربة سفر قيمة عبر شبكة فلاي دبي وتطلع إلى تعزيز هذه الشراكة التي توفر للركاب مزايا وراحة عبر رحلات الربط عبر مركز الطيران في دبي ونتطلع إلى الترحيب بهم على متن طائراتنا قريبًا ".

ونوه مارك غالاردو نائب الرئيس التنفيذي للإيرادات وتخطيط الشبكة في الخطوط الكندية بتوسيع نطاق رحلات الربط الخاصة في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية التي تعد أسواقا متنامية للهجرة والسفر إلى كندا..وقال "هذه الشراكة الجديدة هي إضافة قيمة لرحلات الخطوط الجوية الكندية بدون توقف إلى دبي من تورنتو وفانكوفر وهي تعزز علاقتنا مع طيران الإمارات شريك فلاي دبي في المشاركة بالرمز وتطلع إلى الجمع بين شبكاتنا وبناء تجربة أفضل لعملائنا ".