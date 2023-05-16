«الإمارات للشحن الجوي» و«إيركندا كارغو» تعززان تعاون الـ «إنترلاين»

وسعت شركتا «الإمارات للشحن الجوي» و«إيركندا كارغو»، تعاونهما في مجال الشحن لتقديم مزيد من الفوائد والمزايا لعملائهما من المنتجين ووكلاء الشحن في جميع أنحاء العالم.

وأفاد بيان صادر أمس، بأنه أصبح بإمكان عملاء «الإمارات للشحن الجوي» إيجاد سعة شحن «إنترلاين» للبضائع وحجزها بسهولة إلى وجهات كندية رئيسة، مثل تورنتو ومونتريال وفانكوفر وكالغاري على رحلات «إيركندا»، وذلك عبر بوابات «طيران الإمارات» الرئيسية في أوروبا.

وبدأ على الفور تفعيل إمكانات الحجز المحسّنة عبر الإنترنت، ما يمكّن عملاء «الإمارات للشحن الجوي» من الحجز لشحناتهم مع «إيركندا كارغو» على أساس «إنترلاين» عبر «e-SkyCargo» و«WebCargo» و«Cargowise».

وستعمل «إيركندا كارغو» في الأسابيع المقبلة على تنفيذ إمكانات حجز مباشر مماثلة لعملائها من أجل الوصول بسهولة أكبر وحجز شحنات «إنترلاين» على رحلات «طيران الإمارات» عبر شبكتها العالمية.

وقال نائب رئيس أول «طيران الإمارات» لدائرة الشحن، نبيل سلطان: «يسعدنا أن نتعاون مع (إيركندا كارغو) لتوفير وصول موسع إلى مزيد من الوجهات في كندا عبر بواباتنا الأوروبية، وإتاحة الحجز عبر الإنترنت ما يوفر لعملائنا تجربة رقمية سلسة».

وأضاف: «سنواصل العمل مع الناقلة الكندية، لضمان عمليات نقل واتصال سلس، بحيث تصل البضائع بأسرع ما يمكن وفي حالة ممتازة».

