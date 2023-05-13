«الاقتصاد»: سحب 42 ألف سلعة معيبة من أسواق الدولة في الربع الأول

كشفت وزارة الاقتصاد عن سحب واستدعاء 42 ألفاً و126 سلعة معيبة من أسواق الدولة خلال الربع الاول من العام الجاري، من بينها 32 ألفاً و589 سيارة وحافلة ودرّاجة نارية وزورقاً رياضياً معيباً شكلت نسبة 77.4% من إجمالي السلع المسحوبة، لإصلاح عيوب تصنيعية، بشكل مجاني دون تحميل أصحاب السيارات أي كلفة، وذلك بالتعاون مع وكالات السيارات في الدولة، إضافة إلى 9537 سلعة معيبة متنوّعة، تضمنت منتجات كهربائية وإلكترونيات ومعدات وأثاثاً وألعاب أطفال، شكلت نسبة 22.6% المتبقية.

وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم»، أن عمليات السحب والاستدعاء شملت نحو 32 طرازاً من طرز السيارات تم تصنيعها خلال الفترة بين عامي 2011 وحتى العام الجاري، كما شملت السيارات المسحوبة طرزاً تم تصنيعها في ثماني دول هي اليابان وألمانيا والولايات المتحدة والهند وتركيا والمكسيك وسلوفاكيا وتايلاند.

وأوضح الرصد، الذي تم وفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد بشأن عمليات الاستدعاء، أن هناك نحو 13 عيباً أساسياً في أجزاء السيارات وراء عمليات سحب واستدعاء السيارات، وبعضها ناجم عن وجود خلل في نظم وبرامج عدة بحيث أصبحت لا تتوافق مع المواصفات المطلوبة في هذا الصدد. وتركزت العيوب بشكل رئيس في الوسائد الهوائية وخزان الوقود ونظام الفرامل وعجلة القيادة وعمود التوجيه ومزلاج الأبواب وحساسات الاصطدام الجانبية ومقاعد السيارات وماسحات الزجاج والإطارات ونظام مراقبة ضغط الإطارات وكاميرا الرؤية الخلفية واللوح الواقع بين الزجاج الأمامي وفتحة السقف الرئيسة.

ووفقاً لبيانات الوزارة، فإن هذه العيوب قد ينتج عنها تسرب في الوقود وحجب أو تدني الرؤية وتفعيل الوسائد الهوائية من غير قصد وعدم تفعيلها وقت اللزوم وتعطل مفاتيح التحكم في عجلة القيادة وتعطل البوق وإضاءة مؤشر تحذير الوسادة الهوائية وعدم انتظام عمل المحرك وعدم القدرة على تشغيل السيارة وعدم فتح الوسائد في حال وقوع الحوادث وعدم إغلاق الأبواب بإحكام وعدم تثبيت مقاعد الأطفال باستخدام الحزام العلوي، مشيرة إلى أن هذه العيوب من شأنها أن تشكل خطراً على سلامة الركاب وزيادة مخاطر الإصابة وزيادة مخاطر حدوث حالات تصادم وعمل حوادث أثناء القيادة وعدم مقاومة تدحرج السيارة وتعريض سلامة الأطفال للخطر.

كما سحبت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الشركات المعنية 9537 سلعة معيبة متنوّعة تضمنت منتجات كهربائية وإلكترونيات ومعدات وأثاثاً وألعاب أطفال.

وتضمنت السلع المسحوبة 1726 وحدة من المكانس الكهربائية اللاسلكية للأرضيات الرطبة والجافة المصنوعة في الصين، بالتعاون مع شركة «بيسيل» خلال عامي 2019 و2021، بسبب خطر ارتفاع درجة حرارة لوحة الدائرة وإمكانية اندلاع حريق، وسحب 179 وحدة من ميكروفونات المكثف الكهربائي المصنوعة في الصين بالتعاون مع شركة «سوني» الشرق الأوسط عام 1997، كما تضمنت المواد المسحوبة 6371 وحدة من مرايا مصنوعة في الصين عام 2020، بسبب خطر تعرض أدوات التثبيت الحائطية للكسر، فضلاً عن سحب 588 وحدة من لعبة الصيد «بلافينجاد» المصنوعة في الصين بسبب أن المسامير الصغيرة يمكن أن تنفصل، ما يؤدي إلى خطر الاختناق المحتمل خصوصاً للأطفال الصغار، فضلاً عن سحب 673 وحدة من لعبة «غيمة سكيب هوب»، بسبب أن قطع قطرات المطر المثبتة بالجزء السحابي الملحق بالغيمة قد تنفصل، ما يشكل خطر الاختناق.