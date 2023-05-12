مركز دبي التجاري العالمي: نستعد لاستضافة 232 فعالية دولية بارزة

كشف مركز دبي التجاري العالمي أن دبي فازت باستضافة 232 فعالية أعمال تقام على مدى الأعوام القليلة القادمة، مما يعكس التأثير الإيجابي على المنظومة الاقتصادية ككل مشيرا إلى أن المركز تمكن من المحافظة على مكانته كأحد أهم مراكز المعارض في المنطقة وتحديداً للترويج لسياحة المعارض والمؤتمرات في دبي وتعزيز اقتصادها ومكانتها كعاصمة عالمية للأعمال والسياحة، حيث كان أول مركز معارض يعاود نشاطه بعد الجائحة وعمل على إعادة التشغيل الآمن لقطاع الفعاليات في دبي.

وأكد ماهر عبد الكريم جلفار، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة قاعات المعارض والمؤتمرات في مركز دبي التجاري العالمي، أن الربع الأول من العام الجاري قد شهد العديد من مؤشرات التفاؤل حول طبيعة الأعمال في عام 2023 .

وبيـن "جلفار" في تصريح لوكالة أنباء الإمارات / وام / أن دبي استقبلت 4.67 مليون زائر خلال الربع الأول من 2023، مقارنة بـ 3.97 مليون زائر خلال الفترة نفسها من عام 2022، بزيادة نسبتها 17% على أساس سنوي، ضمن أفضل أداء ربع سنوي للمدينة منذ الجائحة.

وأضاف، أن مركز دبي التجاري العالمي شهد تنظيم 36 معرضاً ومؤتمراً مقارنة بـ 25 فعالية خلال الفترة نفسها من عام 2022 ويساهم هذا النمو في ترسيخ مكانة دبي في طليعة الوجهات العالمية لقطاع الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض، ويدعم أجندة دبي الاقتصادية D33 لجعل دبي واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

وأشار "جلفار"، إلى أنه يجري العمل على بناء شراكات جديدة خلال 2023 عبر تنظيم واستضافة فعاليات جديدة، مضيفاً أنه على صعيد المشاريع العالمية ستقوم شركة "كون العالمية" التي أطلقها المركز العام الماضي والمتخصصة بتنظيم الفعّاليات الدولية، بتنظيم سلسلة من الفعاليات العالمية ومنها النسخة الافتتاحية من معرض "جيتكس أفريقيا" أكبر فعالية تكنولوجية أفريقية من 31 مايوالجاري إلى 2 يونيو القادم في مدينة مراكش في المغرب، كما ستقوم الشركة بتنظيم معرض "سعودي فوود" من 20: 22 يونيو القادم في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونـوه نائب الرئيس التنفيذي لإدارة قاعات المعارض والمؤتمرات في مركز دبي التجاري العالمي، إلى استعداد المركز لاستضافة عدد من الفعاليات الضخمة مثل "جيتكس جلوبال" و"جلف فوود" والمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (20 نوفمبر: 15 ديسمبر القادم)، فضلاً عن استضافة نحو 4 ألاف مندوب من الدول الأعضاء في الإتحاد الدولي للاتصالات والبالغ عددها 193 دولة، خلال مشاركتهم باجتماعات "جمعية الاتصالات الراديوية" قبيل انطلاق المؤتمر.

وذكـر جلفار، أن المعارض التابعة للمركز قد حققت نتائج إيجابية لافتة خلال العام الماضي حيث استقطبت 12,000 شركة عارضة، بزيادة بلغت 35٪ عن العام الماضي، فيما استقطبت الفعّاليات التي استضافها مركز دبي التجاري العالمي مجتمعة أكثر من 37٬000 شركة بزيادة كبيرة بلغت 50٪ عن العام الماضي، وشكلت الشركات العالمية نسبة 72% من اجمالي الشركات العارضة.

وأضاف أن قطاع المؤتمرات والمعارض يساهم في تعزيز نمو دبي وفق رؤية وتوجهات حكومة دبي وأجندتها الاقتصادية عبر توسيع أجندة الفعاليات السنوية من المؤتمرات والفعاليات التجارية التي تجتذب كبرى الشركات العارضة والزوار من مختلف أنحاء دبي ، والعمل على ترسيخ مكانته الريادية من خلال تطوير بنيته التحتية، وتبني أحدث الحلول التكنولوجية الذكية، بالإضافة إلى تعزيز القطاع عبر المنطقة الحرة التابعة له والتي تستقطب نخبة من الشركات العالمية والناشئة على حدٍ سواء، والتي تستفيد بدورها من منظومة الأعمال المتكاملة وإبرام الشراكات والصفقات التجارية التي يوفرها المركز عبر أجندته السنوية الحافلة بالفعاليات والمعارض التجارية.