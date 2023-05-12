الأسهم المحلية تستقطب سيولة بقيمة 1.37 مليار درهم

استقطبت أسواق الأسهم المحلية، في نهاية تعاملات أمس، سيولة قاربت 1.37 مليار درهم، مع تركيزها في أسهم العقار، والمالية، والبنوك. وتوزّعت السيولة بواقع 1.022 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و351.36 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 485.04 مليون سهم عبر أكثر من 20.028 ألف صفقة. وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.11% إلى 3568.83 نقطة، فيما نزل مؤشر سوق أبوظبي «فادجي» بنسبة 0.56% إلى 9669.82 نقطة.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي، تزامناً مع انخفاض سهم «أملاك للتمويل» بنسبة 5.05% عند مستوى 0.601 درهم.

كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.56% بالغاً 9669.82 نقطة مع انخفاض سهم «العالمية القابضة» بنسبة 0.25% عند 395 درهماً.