ما هي قيمة العقار المؤهل للإقامة الذهبية في الإمارات ؟

إذا كنت تمتلك عقار أو مجموعة عقارات لا تقل قيمتها عن مليوني درهم ، يجوز لك الحصول على تأشيرة إقامة ذهبية قابلة للتجديد بنفس الشروط ودون الحاجة لضامن، بعد استيفاء المتطلبات، بما يمكنك من العيش والعمل والاستثمار والدراسة مع التمتع بمزايا حصرية.

أتاحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، خدمة يتم بموجبها إصدار موافقة مبدئية لإصدار الإقامة الذهبية، وتشمل فئات عدة منها المستثمرون في استثمارات عامة والمستثمرون في عقار، ورواد الأعمال، حيث يتم استقبال المعاملة عبر البريد الإلكتروني.

وذكرت الهيئة أن منظومة الاقامة الذهبية الأفراد تخوّلهم للحصول على إقامة لمدة خمس أو عشر سنوات حسب الفئة وبما يعزز البيئة الجاذبة لنمو ونجاح الأعمال.

ووردت استفسارات عدة لـ " الإمارات اليوم" من أفراد حول ما إذا كان يشترط امتلاك عقار واحد بقيمة مليوني درهم للحصول على الإقامة الذهبية أم يمكن ذلك في حال وجود أكثر من عقار يبلغ قيمتها مليوني درهم.

وحددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ شرطين لحصول مستثمر في عقار على الإقامة الذهبية وهي إحضار رسالة من دائرة التسجيل العقاري في الإمارة المختصة تفيد بأنه مالك لعقار أو أكثر لا تقل قيمتها عن 2 مليون درهم، وإثبات سكن في الدولة (ملكية منزل أو عقد إيجار منزل).

وبالنسبة لحصول مستثمر في الاستثمارات العامة على الإقامة الذهبية، حددت الهيئة خمسة شروط لإصدار التأشيرة : أن تكون لديك فكرة تأسيس مشروع استثماري في إحدى الإمارات بشكل قانوني، إحضار رسالة من صندوق استثماري معتمد في الدولة تفيد بوجود وديعة بقيمة 2 مليون درهم، أو إحضار رخصة تجارية أو صناعية سارية المفعول مع عقد تأسيس الشركة بالمستثمر بحيث لا يقل رأس المال فيها عن 2 مليون درهم، أو أن يكون شريكا في رأس مال الشركة بما لا يقل عن 2 مليون درهم أو إحضار رسالة من الهيئة الاتحادية للضرائب تفيد بأنه مالك لشركة تسدد للحكومة ما لا يقل عن 250 ألف درهم سنويا، أو إحضار رسالة من الهيئة الاتحادية للضرائب تفيد بأنه شريك في منشأة تقوم بسداد الضريبة للحكومة وتكون مساهمة حصته في الضريبة بما لا يقل عن 250 ألف درهم سنويا.

وبالنسبة لرواد الأعمال، تتضمن شروط اصدار التأشيرة لهم : إحضار رسالة من مدقق حسابات في الدولة تفيد بأن قيمة المشروع لا تقل عن 500000 درهم ( مالك مشروع)، إحضار رسالة من الجهات المختصة في الإمارة تفيد بأن المشروع ذو طابع تقني أو مستقبلي تتحقق فيه الريادة (مالك مشروع)، إحضار رسالة من حاضنة أعمال معتمدة أو من جهة المختصة في الإمارة تفيد بأن المشروع ذو ريادة وطابع تقني أو مستقبلي ( مؤسس مشروع )، صورة من جواز السفر ساري المفعول، تأمين صحي لا يقل عن سنة وقابل للتمديد، إثبات سكن في الدولة (ملكية منزل / عقد إيجار منزل) ، يتم تقديم هذا النوع من الطلبات الخاصة ب (برواد الأعمال وفق الإجراءات المشار إليها أعلاه باستثناء إمارة (أبوظبي و دبي) فيتم التقديم عن طريق حاضنة الأعمال في المنصة المعتمدة أبوظبي ( HUB71 ) منصة دبي ( مؤسسة دبي للمستقبل ) ” منطقة 2071″.

وذكرت أن حامل الإقامة الذهبية يتمتع بالحقوق والمزايا الآتية : يتم منح للمستثمر من خارج الدولة تأشيرة متعددة السفرات لمدة 6 أشهر، يمنح للمستثمر ورواد الأعمال خلال 6 أشهر فرصة لدراسة بدء مشاريعهم في إحدى الإمارات بعد استكمال دراسة المشاريع واستيفاء متطلبات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية يتم تغيير التأشيرة من تأشيرة 6 أشهر إلى إقامة ذهبية لمدة 10 سنوات، إذا كنت مقيمًا داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، فسوف تحصل على تأشيرة مؤقتة لمدة شهر واحد، وسيُطلب منك تحويل تأشيرتك المؤقتة إلى إقامة ذهبية خلال هذه الفترة، الإقامة والعيش في دولة الامارات العربية المتحدة واستقدام أسرته (الزوجة، الأولاد والوالدين) متى توافرت الشروط المتطلبة، امتلاك مشاريع في مجال الاستثمارات العامة كالعقار والتجارة والصناعة استثمارية، ولرواد الأعمال يمكنهم ترشيح 3 موظفين أو شركاء في المشروع للحصول على الإقامة الذهبية، ويتمكن الطلبة النوابغ من استقدام أسرهم متى توافرت لهم الإمكانية المادية.