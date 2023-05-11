مجموعة الحبتور تبني واحد من أكبر من الأبراج في دبي والعالم

كشفت مجموعة الحبتور ، الخميس، عن إطلاق أحد أكبر المباني وأكثرها ابتكاراً في العالم، وهو برج الحبتور، في موقع متميز على شارع الشيخ زايد، على ضفاف قناة دبي المائية.

ومن جانبه قال خلف الحبتور ، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، يعد برج الحبتور ، الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدراهم ، أكبر مبنى سكني في العالم.

إلى ذلك شهدت سوق العقارات في دبي بناء 27 ألف شقة سكنية خلال عام 2022، وتم تسليم 7600 شقة خلال الربع الأول من عام 2023، ومن المتوقع أن يتم بناء 27400 شقة إضافية خلال بقية العام الجاري.

ووفقاً لأحدث بيانات صادرة عن شركة "نايت فرانك", كانت دبي الرابح الأكبر خلال الـ 12 شهراً الماضية، حيث ارتفعت أسعار العقارات الفاخرة بنسبة 44.2 في المائة خلال عام واحد فقط.

وقالت "نايت فرانك" إن دبي كانت الرابح الأكبر من الجائحة، حيث تحولت من سوق مركزي إقليمي إلى سوق عالمي، بفضل زيادة الطلب على العقارات بشكل حاد من أوروبا، والشرق الأوسط الكبير، والهند، وآسيا، والولايات المتحدة مؤخراً.