شهدت سوق العقارات في دبي بناء 27 ألف شقة سكنية خلال عام 2022، وتم تسليم 7600 شقة خلال الربع الأول من عام 2023، ومن المتوقع أن يتم بناء 27400 شقة إضافية خلال بقية العام الجاري. وتشكل الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة خيارات متاحة وميسورة التكلفة للمستأجرين والمشترين، مع توجه شركات التطوير العقاري البارزة لإنشاء المشاريع الواسعة التي تلبي متطلبات السوق في مرحلة ما بعد الأزمة الصحية.

وكشفت "زازين بروبرتيز"، الشركة المتخصصة في مجال التطوير العقاري المستدام في الإمارات، عن تزايد اهتمام المستأجرين والمشترين بقطاع الشقق السكنية في دبي، لا سيما الوحدات السكنية المكونة من غرفة نوم واحدة.

أسعار الإيجارات

وارتفعت أسعار الإيجارات في مختلف فئات الأصول الرئيسية خلال الربع الأول من عام 2023. وتشير البيانات إلى توجه حوالي 60% من المستثمرين الراغبين في امتلاك عقارات إلى شراء الشقق، مما يشكل نمواً بنسبة تقارب 3% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت الشركات، إلى تجدد التوجه السائد قبل الأزمة الصحية العالمية، مع عودة 80% من المستثمرين إلى الاهتمام بالشقق السكنية، وتصدر القائمة المشترون البريطانيون والروس والهنود، بالتزامن مع إلغاء منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية المتعلقة بـ«كوفيد- 19».

وتُظهر أحدث البيانات تسجيل إيجارات هذه الوحدات مستويات أسعار مقبولة، تتراوح بين 30 ألف و200 ألف درهم شهرياً، مما يعكس نمواً سنوياً بنسبة 19% مقارنة مع عام 2022. وبالمثل، تتراوح أسعار شراء الشقق بين 400 ألف و4.6 مليون درهم إماراتي، مما يمثل نمواً سنوياً بنسبة 17% مقارنة مع العام الماضي.

وتشير التوقعات إلى استمرار الطلب على الشقق السكنية في الحفاظ على مستويات مرتفعة، مع سعي المستثمرين لحماية أصولهم في الإمارات بعيداً عن الاضطرابات الخارجية. كما يستقطب برنامج التأشيرة الذهبية مزيداً من الوافدين، بسبب ارتفاع عائدات الاستثمار والأداء العام المتميز لسوق العقارات في دولة الإمارات.



توقعات ببناء أكثر من 27 ألف وحدة عقارية في دبي خلال 2023

مدحت السويفي - دبي

شهدت سوق العقارات في دبي بناء 27 ألف شقة سكنية خلال عام 2022، وتم تسليم 7600 شقة خلال الربع الأول من عام 2023، ومن المتوقع أن يتم بناء 27400 شقة إضافية خلال بقية العام الجاري. وتشكل الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة خيارات متاحة وميسورة التكلفة للمستأجرين والمشترين، مع توجه شركات التطوير العقاري البارزة لإنشاء المشاريع الواسعة التي تلبي متطلبات السوق في مرحلة ما بعد الأزمة الصحية.

وكشفت "زازين بروبرتيز"، الشركة المتخصصة في مجال التطوير العقاري المستدام في الإمارات، عن تزايد اهتمام المستأجرين والمشترين بقطاع الشقق السكنية في دبي، لا سيما الوحدات السكنية المكونة من غرفة نوم واحدة.

أسعار الإيجارات

وارتفعت أسعار الإيجارات في مختلف فئات الأصول الرئيسية خلال الربع الأول من عام 2023. وتشير البيانات إلى توجه حوالي 60% من المستثمرين الراغبين في امتلاك عقارات إلى شراء الشقق، مما يشكل نمواً بنسبة تقارب 3% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت الشركات، إلى تجدد التوجه السائد قبل الأزمة الصحية العالمية، مع عودة 80% من المستثمرين إلى الاهتمام بالشقق السكنية، وتصدر القائمة المشترون البريطانيون والروس والهنود، بالتزامن مع إلغاء منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية المتعلقة بـ«كوفيد- 19».

وتُظهر أحدث البيانات تسجيل إيجارات هذه الوحدات مستويات أسعار مقبولة، تتراوح بين 30 ألف و200 ألف درهم شهرياً، مما يعكس نمواً سنوياً بنسبة 19% مقارنة مع عام 2022. وبالمثل، تتراوح أسعار شراء الشقق بين 400 ألف و4.6 مليون درهم إماراتي، مما يمثل نمواً سنوياً بنسبة 17% مقارنة مع العام الماضي.

وتشير التوقعات إلى استمرار الطلب على الشقق السكنية في الحفاظ على مستويات مرتفعة، مع سعي المستثمرين لحماية أصولهم في الإمارات بعيداً عن الاضطرابات الخارجية. كما يستقطب برنامج التأشيرة الذهبية مزيداً من الوافدين، بسبب ارتفاع عائدات الاستثمار والأداء العام المتميز لسوق العقارات في دولة الإمارات.