763 مليون درهم صافي أرباح «ديوا» في الربع الأول

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، أمس، عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري، مسجلة إيرادات قدرها 5.44 مليارات درهم بزيادة نسبتها 7.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما حققت صافي أرباح بلغ 763 مليون درهم بنمو 10.4%، بينما بلغت إيرادات الهيئة الإجمالية خلال الـ12 شهراً الماضية 27.7 مليار درهم، وصافي الأرباح 8.1 مليارات درهم.

زيادة الطلب

وأوضحت الهيئة في بيان، أن زيادة الإيرادات السنوية الموحدة للربع الأول جاءت مدفوعة بشكل أساسي بزيادة الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد، فضلاً عن زيادة إيرادات محفظة أصول الهيئة الأخرى، حيث ارتفع نمو الإيرادات الفصلية لخدمات الكهرباء بنسبة 7.2%، ولخدمات المياه بنسبة 7.0%، ولخدمات التبريد بنسبة 4.6%، في حين ارتفعت إيرادات أصول الهيئة الأخرى بنسبة 11.2%.

الطاقة

ووصل حجم الطلب على الطاقة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 9.66 تيراوات/ساعة مقارنة بـ9.17 تيراوات/ساعة خلال الفترة نفسها من عام 2022، بزيادة قدرها 5.3%.

وكان متوسط استهلاك المتعاملين من الطاقة خلال الربع الأول من عام 2023 أعلى من متوسط استهلاك الطاقة خلال الفترة ذاتها من عام 2022.

المياه

وخلال الربع الأول من العام الجاري بلغ الطلب على المياه 32.3 مليار غالون إمبريالي، مقارنة بـ30.4 مليار غالون في العام الماضي، بنمو 6.25%.

وكان متوسط استهلاك المتعاملين من المياه خلال الربع الأول من العام الجاري أعلى من متوسط الاستهلاك في الفترة ذاتها من عام 2022.

متعاملون

وبنهاية الربع الأول من عام 2023، قدمت هيئة كهرباء ومياه دبي خدماتها إلى مليون و169 ألفاً و713 متعاملاً، بزيادة 12 ألفاً و212 متعاملاً مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، و51 ألفاً و22 متعاملاً مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

تفاؤل

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن «نتائج الهيئة في الربع الأول من عام 2023 تجاوزت توقعاتنا، بما يعكس النمو القوي الذي تشهده إمارة دبي».

وأضاف: «كلنا ثقة وتفاؤل بشأن أداء هيئة كهرباء ومياه دبي التشغيلي والمالي لعام 2023 وما بعده، حيث تركز استراتيجية الهيئة على تحقيق عوائد مستدامة، واستدامة النمو ومضاعفة قيمة النمو مستقبلاً، والتي تشكل حجر الأساس لعرض القيمة الأساسي لمساهمي الهيئة».

دعم

وأكد الطاير، أن «جهود الهيئة تدعم أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي على مدى العقد المقبل، حيث إن استراتيجياتنا، وركائز النمو، والتزاماتنا الرأسمالية في وضع جيد لتحقيق طموحاتنا في مجال تحول الطاقة في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحیاد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفیر 100% من القدرة الإنتاجیة للطاقة من مصادر الطاقة النظیفة بحلول 2050، مع تلبية الطلب القوي على محفظة الهيئة من الخدمات والمنتجات الحصرية».

5.44

مليارات درهم إيرادات الهيئة خلال 3 أشهر.