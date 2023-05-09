أرباح البنوك الإسلامية تنمو 31.3% إلى 3.39 مليارات درهم

سجلت البنوك الإسلامية المدرجة في أسواق المال المحلية نمواً في أرباحها الصافية بنسبة 31.3% نهاية الربع الأول من العام الجاري، مع ارتفاع إيراداتها التشغيلية وسط مواصلة الطلب على الائتمان والخدمات المصرفية النمو بدعم من انتعاش الأنشطة الاقتصادية.

وأظهرت نتائج أعمال تلك البنوك نمواً في الأرباح من 2.584 مليار درهم في نهاية الربع الأول من عام 2022 إلى 3.392 مليارات درهم في الفترة ذاتها من عام 2023.

وارتفعت أرباح بنك دبي الإسلامي بنسبة 12% لتصل إلى 1.5 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بـ1.34 مليار درهم، مدعومة بزيادة صافي الإيرادات التشغيلية 12% لتصل إلى 2.755 مليار درهم مقارنة بـ2.467 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من عام 2022. كما ارتفعت أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي 48% إلى 1.058 مليار درهم من 715 مليون درهم خلال فترة المقارنة، بدعم من زيادة الإيرادات التشغيلية بنسبة 75% التي وصلت إلى 2.625 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2023.

وزاد صافي أرباح «الإمارات الإسلامي» بنسبة 76% بالغاً 601 مليون درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بأرباح قدرها 341.9 مليون درهم بالفترة ذاتها من العام الماضي نتيجة استثمار المصرف في فرص النمو المستقبلية. كما ارتفعت أرباح مصرف الشارقة الإسلامي بنسبة 25% لتصل إلى 233.1 مليون درهم بنهاية الربع الأول من عام 2023، مقارنة بأرباح قدرها 187 مليون درهم تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2022.