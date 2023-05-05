«تعاونية الاتحاد» تخفض أسعار سلع بنسب تصل إلى 60%

أعلنت «تعاونية الاتحاد» عن إطلاقها حملة تخفيضات، خلال شهر مايو الجاري، على مئات السلع الغذائية وغير الغذائية، وغيرها من المنتجات التي تم خفض وتثبيت أسعارها.

وأفادت بأن هذه الحملة تشكل تخفيضات تصل نسبتها إلى 60%، وذلك ضمن حملاتها الدورية لإسعاد المستهلكين، وتلبية متطلباتهم، وتوفير منتجات عالية الجودة لهم بأسعار تنافسية.

ولفتت «التعاونية» إلى أنها تطلق الحملات الترويجية بشكل أسبوعي وشهري، ضمن مساعيها لطرح عروض تشتمل على تخفيضات كبيرة تلبي احتياجات أفراد المجتمع.

وأوضحت أن من المنتجات والسلع التي تشملها العروض: الخضراوات والفواكه، العصائر، المياه، منتجات الألبان، اللحوم، الحلويات، البهارات، الأرز، والزيت.