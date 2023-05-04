«إنتركونتيننتال»: 10 فنادق قيد الإنشاء في الإمارات

قال رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات «إنتركونتيننتال» في الشرق الأوسط وإفريقيا والهند، هيثم مطر، إن قطاع السياحة في دبي حقق انطلاقة قوية في الربع الأول من عام 2023، مسجلاً نمواً متميزاً على مستوى معدلات إشغال الفنادق، ومتوسط المعدل اليومي.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم» خلال سوق السفر العربي: «نجحت دولة الإمارات في بناء وتعزيز قطاع السياحة والضيافة الذي بات يتمتع بقوة وثبات، كما واصلت تنفيذ خططها الاستثمارية في المشروعات والمعالم السياحية التي من شأنها أن تستقطب الزوار إلى الدولة».

وتابع: «سجلت فنادقنا في دبي معدل إشغال بلغ 86.9%، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2022».

وأضاف: «ندير حالياً 110 فنادق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، تشمل 31 فندقاً في دولة الإمارات، فيما تتضمن محفظة المجموعة 10 فنادق (قيد الإنشاء) في سوق دولة الإمارات في السنوات القليلة المقبلة، و68 فندقاً في أرجاء منطقة الشرق الأوسط

كافة، كجزء من التزامنا بتحقيق النمو والتوسع في المنطقة».

وقال مطر: «كانت مساهمة المؤتمرات والفعاليات مقابل العدد الإجمالي للنزلاء والضيوف في فنادقنا في دبي خلال الربع الأول من العام الجاري أمراً لافتاً ومميزاً. وعلى وجه التحديد قفزت حصتنا في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض من 9.2% في عام 2022 إلى 14.8% منذ بداية عام 2023 وحتى فبراير منه»، لافتاً إلى أن هذه الزيادة دلالة واضحة على الجهد الكبير المبذول من قبل دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، لاستقطاب أبرز وأهم الأحداث والفعاليات التي باتت تقام في المدينة.

وأضاف: «يُعبّر هذا الارتفاع المحقق في نسبة حصتنا في قطاع (الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض) عن قدرة قطاع الضيافة على تلبية احتياجات ومتطلبات الأحداث والفعاليات الكبيرة والأحداث التي تقام في المدينة».