100 ألف زائر بحريني للإمارات في عام 2022

التقى وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، خلال زيارته معرض سوق السفر العربي في دبي، أمس، وزيرة السياحة البحرينية، فاطمة بنت جعفر الصيرفي، لبحث تعزيز التعاون في المجالات والأنشطة السياحية المشتركة خلال المرحلة المقبلة، وآليات دعم التنمية السياحية المستدامة.

وأظهرت أحدث الإحصاءات، وفقاً لوزارة الاقتصاد، أن عدد الزوار البحرينيين لدولة الإمارات خلال عام 2022 بلغ نحو 100 ألف زائر بنسبة نمو 33%، مقارنة بـ75 ألف زائر في عام 2021، فيما وصل عدد رحلات الطيران بين الإمارات والبحرين إلى 60 رحلة أسبوعياً عبر الخطوط الوطنية للبلدين.

وأطلع وزير الاقتصاد الجانب البحريني على المؤشرات والنتائج التي حققتها السياحة الإماراتية، التي تؤكد مواصلة نمو القطاع السياحي في الدولة، ومن أبرزها استقبال المنشآت الفندقية 25 مليون نزيل خلال عام 2022، بنسبة زيادة 30% على عام 2021، وزيادة عدد الليالي السياحية إلى 91 مليون ليلة بنسبة نمو 18% عن عام 2021، وارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية لتصل إلى 38 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 35% مقارنة مع عام 2021، ووصول نسبة الإشغال الفندقي إلى 71% بالمنشآت الفندقية البالغ عددها 1198 منشأة، مع تجاوز عدد الغرف الفندقية 200 ألف غرفة.

وناقش المري مع وزيرة السياحة البحرينية دعم التعاون الثنائي في تطوير المنتجات السياحية، وتبادل الإحصاءات والبيانات، وتنويع البرامج السياحية والترويجية، بما يعزز من زيادة تبادل الوفود السياحية بين البلدين.

• عدد رحلات الطيران بين الإمارات والبحرين وصل إلى 60 رحلة أسبوعياً عبر الخطوط الوطنية للبلدين.