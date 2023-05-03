«دبي المالي» يحقق أكبر وتيرة صعود في 3 أسابيع

عزز سوق دبي المالي مكاسبه في ختام تعاملات أمس، وربح رأسماله السوقي أكثر من 4.9 مليارات درهم محققاً أكبر وتيرة صعود يومية في ثلاثة أسابيع.

وارتفع رأس المال السوقي لسوق دبي المالي من 619.9 مليار درهم في جلسة أول أمس إلى 624.8 مليار درهم، بينما وصل رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى نحو 2.77 تريليون درهم.

وارتفع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 1.06% أو ما يعادل 37.51 نقطة، وهي أكبر وتيرة صعود يومية منذ 12 أبريل الماضي، ليغلق عند مستوى 3575.56 نقطة، محققاً أعلى مستوياته منذ 10 مايو الماضي.

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9714.4 نقطة، فيما وصل مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» إلى مستوى 9520.14 نقطة.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.7 مليار درهم، موزعة بواقع 1.12 مليار درهم في سوق أبوظبي و565.1 مليون درهم في سوق دبي، فيما جرى التداول على نحو 722.4 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 24.2 ألف صفقة.

وتعزز أداء سوق دبي بارتفاع أسهم «ديوا» 1.6% و«دبي الإسلامي» 1.1% و«إعمار العقارية» 0.7% و«الإمارات دبي الوطني» 0.36% و«سوق دبي المالي» 2.7% و«دبي للاستثمار» 0.8% و«إمباور» 2.3% و«إعمار للتطوير» 0.55% و«العربية للطيران» 0.9% و«أرامكس» 1.23% و«سالك» 0.66%.

واستحوذ «مصرف عجمان» على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات مستقطباً نحو 137.5 مليون درهم، تلاه «ديار» بسيولة 85.6 مليون درهم، ثم «ديوا» و«إعمار العقارية» بنحو 54.8 مليون درهم و50.3 مليون درهم على التوالي.

وفي سوق أبوظبي ارتفع «أدنوك للغاز» 1.88% و«أمريكانا» 1.28% و«أغذية» 1.25% و«أدنوك للتوزيع» 0.23%، وتصدر «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً سيولة بأكثر من 254 مليون درهم ليغلق مستقراً دون تغيير عند مستوى 395 درهماً.

وجاء «أدنوك للغاز» في المرتبة الثانية بقائمة الأكثر نشاطاً بعد استقطابه سيولة بنحو 127 مليون درهم.