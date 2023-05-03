1.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 1.7 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 620 مبايعة بقيمة 1.35 مليار درهم، منها 49 مبايعة لأراضٍ بقيمة 301.63 مليون درهم و571 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 1.05 مليار درهم، فيما سجلت الرهونات 315.42 مليون درهم، وشهدت الهبات تسجيل 33 هبة بقيمة 97.31 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 52 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، فيما تصدرت «الحبية الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة الوصل، بينما تصدرت «مرسى دبي» المناطق من حيث عدد المبايعات بتسجيلها 87 مبايعة بقيمة 176 مليون درهم.