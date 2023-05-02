«فلاي دبي» تحقق أداءً استثنائياً.. وتنقل 3.37 ملايين مسافر في الربع الأول

سجلت شركة «فلاي دبي» للطيران نمواً استثنائياً خلال الربع الأول من العام الجاري 2023، إذ نقلت أكثر من 3.37 ملايين مسافر خلال الفترة بين الأول من يناير و31 مارس 2023، بزيادة قدرها 50% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، مع استعدادها لفترة صيف مزدحمة في الفترة بين الأول من يوليو و30 سبتمبر 2023، حيث تتوقع نمو السعة المقعدية بنحو 20% عبر شبكتها.

توسيع الشبكة

وأفادت الشركة بأنه ومنذ بداية عام 2023، فقد وسّعت شبكتها مع بدء عملياتها إلى سان بطرسبرغ في روسيا، ومدينتي باتايا وكرابي في تايلاند، والقيصومة والعلا وجيزان ونجران ونيوم في السعودية، وشيمكنت في كازاخستان، وعشق أباد في تركمانستان، ومقديشو في الصومال، وميلانو- بيرغامو في إيطاليا.

أداء قوي

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث: «نواصل تنمية شبكتنا، وإطلاق عملياتنا إلى وجهات جديدة لم تكن مخدومة من قبل برحلات طيران مباشرة، وإضافة سعة على الوجهات الحالية».

وأضاف: «لقد شهدنا أداءً قوياً منذ بداية عام 2023، وهو ما يعكس بوضوح مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والسفر، وقدرتها على التكيف في مواجهة التحديات الاقتصادية».

وأكد أن «دور (فلاي دبي) يستمر في دعم الاقتصاد المتنامي، وتعزيز الربط الجوي من الدولة ودبي وإليهما، لاسيما مع توالي تسلمنا المزيد من الطائرات الجديدة، وتوفير المزيد من فرص العمل، والإسهام في تعزيز موقع مطار دبي الدولي باعتباره أكثر المطارات ازدحاماً في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين».

وتابع الغيث: «نتطلع إلى الصيف المقبل وهو الأكثر ازدحاماً على الإطلاق حتى الآن، مع المزيد من السعة المقعدية والوجهات الجديدة التي تنضم إلى شبكة الناقلة اعتباراً من يونيو، ونحن في وضع جيد لتلبية الزيادة في الطلب على السفر، وملتزمون بتقديم المزيد من الخيارات والخدمات الموثوقة لركابنا. كما نتوقع أيضاً حركة سفر نشطة إلى دبي التي باتت وجهة جاذبة للسفر على مدار العام، وليس فقط خلال العروض الموسمية».

رحلات وسعة

ووفقاً لـ«فلاي دبي»، فقد شغلت الناقلة أكثر من 25 ألفاً و832 رحلة خلال الفترة من الأول من يناير إلى 31 مارس 2023، ونقلت 3.37 ملايين مسافر، بزيادة قدرها 50% في أعداد المسافرين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2022.

وأكدت أنها ستعمل على زيادة سعتها عبر الشبكة في الفترة بين الأول من يوليو و30 سبتمبر 2023، بزيادة قدرها 20% على الفترة نفسها من عام 2022.

وذكرت «فلاي دبي» أنها زادت أسطولها من طائرات «بوينغ 737» إلى 76 طائرة، تخدم شبكتها الآخذة في التوسع مع دخول طائرتين أخريين الخدمة في وقت لاحق من مايو الجاري.

كما تنفذ حالياً حملة توظيف تستهدف استقطاب مزيد من أصحاب الكفاءات والموهوبين إلى قوتها العاملة، ويشمل ذلك الطيارين وطاقم الطائرة، وغيرها من الوظائف في مختلف أقسام الشركة.

ونمت شبكة «فلاي دبي» لتصل اليوم إلى 120 وجهة في 52 دولة، أكثر من 75% من هذه الوجهات لم تكن لها في السابق روابط جوية مباشرة مع دبي، أو لم تكن مخدومة من قبل برحلات طيران مباشر من دبي.

زيادة الرحلات

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «فلاي دبي»، حمد عبيد الله: «يسعدنا أن نرى عملياتنا تصل إلى آفاق جديدة، مع تسع وجهات تنضم إلى الشبكة الصيف الجاري، بما فيها الوجهات الشهيرة، مثل بودروم، ودوبروفنيك، وميكونوس، وسانتوريني، وتيفات، إضافة إلى وجهات جديدة، مثل كورفو في اليونان، وكالياري في صقلية».

وأضاف: «سنعمل على زيادة أعداد الرحلات إلى عدد من الوجهات، بما في ذلك ميلان-بيرغامو، وبيزا، وباتايا، وكرابي، وهي الوجهات التي تتمتع بطلب قوي وشعبية كبيرة بين المسافرين من الإمارات وعبر شبكتنا».