«فام القابضة» تطلق منتجع «المهرة المالديف» بـ 800 مليون درهم

أعلنت «مجموعة فام القابضة»، التي تتخذ من دبي مقراً لها، خلال «معرض سوق السفر العربي 2023»، إطلاق منتجع «المهرة المالديف» السكني الفندقي الفاخر في جزر المالديف، باستثمارات تناهز 800 مليون درهم، الذي يعد المشروع الأول لها خارج دولة الإمارات، في مجال التطوير العقاري.

وقال رئيس مجلس إدارة «فام القابضة»، الدكتور فيصل علي موسى: «تسعى (فام القابضة) عبر منتجع (المهرة المالديف) السياحي، إلى التوسع في مجال الاستثمار العقاري خارج دولة الإمارات للمرة الأولى، والاستفادة من فرص النمو المتاحة في جزر المالديف، خصوصاً أنها تشهد حالياً نسبة نمو ملحوظة، بعد أن أصبحت حلم كثير من محبي السفر والسياحة حول العالم، للاستمتاع بشواطئها الجميلة، وطبيعتها البكر، ونمط حياتها الهادئ، والوجوه المبتسمة للسكان المحليين، ما يجعلها حقاً واحة مثالية للسكينة والاسترخاء».

وأضاف أن «(المهرة المالديف) منتجع سينفذ على جزيرة مساحتها 100 ألف متر مربع، وسيشمل 150 وحدة فندقية وشاليهاً، بما في ذلك 100 فيلا عائمة على المياه، وكل وحدة خاصة تشمل مسبحاً خاصاً. كما يشمل 40 فيلا شاطئية، ضمنها 10 فلل (VIP)، إضافة إلى ثلاثة مطاعم و(سبا)، وصالة رياضية، وألعاب بحرية».

وأوضح أنه «تم اختيار جزر المالديف باعتبارها وجهة سياحية عالمية، يقصدها سكان الخليج والأوروبيون والآسيويون، فضلاً عن معظم العلامات التجارية والشركات السياحية الكبرى موجودة هناك، إلى جانب أن دولة الإمارات تأتي بين أكبر المستثمرين من الشرق الأوسط في المالديف، في العديد من القطاعات، أبرزها السياحة والنقل».

وكشف أن أعمال البناء في المشروع ستبدأ بعد ثلاثة أشهر، على أن يتم الانتهاء من المشروع وبدء التسليم منتصف عام 2025.