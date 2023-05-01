17355 حسابا جديدا للمستثمرين في سوق دبي المالي خلال 4 أشهر بنمو 35%

أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 17 ألفا و355 حسابا جديدا للمستثمرين خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري ، وسط زخم كبير يشهده السوق منذ الإعلان عن إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية منها "ديوا" و"تيكوم" و"تعاونية الاتحاد" و"سالك" و"إمباور" و"تعليم" و"الأنصاري" للخدمات المالية وهو ما أسهم في تعزيز جاذبية السوق وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات "وام"، استناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، سجل عدد الحسابات الجديدة في سوق دبي المالي نمواً كبيراً بنسبة قاربت 35% خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ 12 ألفا و885 حسابا جديدا خلال الأربعة أشهر الأولى من 2022.

وتوزعت الحسابات الجديدة بواقع 4246 حساباً جديداً في أبريل الماضي و 6591 حساباً في مارس، و3436 حساباً في فبراير و3082 حساباً في يناير 2023.

واستحوذت شركة "الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية" على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري بواقع 4597 حسابا، ثم "الرمز كابيتال" بواقع 2984 حساباً، ثم "بي اتش ام كابيتال" بنحو 1928 حساباً يليه "أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية" 1894حسابا، و"الدولية للأوراق المالية" 1484 حساباً، و"المشرق للأوراق المالية" 1440 حساباً، يليه "المجموعة المالية هيرميس - الإمارات" 524 حساباً.

ونفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 28 شركة، أكثر من 17.3 ألف صفقة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، على عدد 22.7 مليار سهم، بقيمة تجاوزت 50.2 مليار درهم.

واستحوذت المجموعة المالية هيرميس الإمارات على النصيب الأكبر من القيمة الإجمالية لتداولات شركات الوساطة بنسبة 24.7% أو ما يعادل 12.4 مليار درهم، ثم "أرقام سيكيورتيز" بحصة 14.3% توازي 7.2 مليار درهم، وثالثاً "بي ام اتش" كابيتال بنحو 5.6 مليار درهم أو ما نسبته 11.2%، و"الإمارات دبي الوطني" 3.92 مليار درهم و"اكس كيوب – صانع سوق" 3.37 مليار درهم، و"الرمز كابيتال" 2.81 مليار درهم" و"أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية" 2.7 مليار درهم، و"أبوظبي الأول للأوراق المالية" 1.37 مليار درهم.