دبي تستضيف 2000 جهة عارضة من 150 دولة في «سوق السفر العربي» غداً

تنطلق في مركز دبي التجاري العالمي، غداً، فعاليات النسخة 30 من «معرض سوق السفر العربي 2023» بمشاركة أكثر من 2000 عارض وممثل من 150 دولة، في وقت يتوقع فيه حضور 34 ألف زائر.

وستشكل نسخة 2023 من «سوق السفر العربي» التي تنظم بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، جزءاً أساسياً من «أسبوع السفر العربي» السنوي في دولة الإمارات، الذي سيوفر - تماشياً مع شعار المعرض العام الجاري «العمل نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية» - منصة مثالية يمكن للمشاركين من خلالها تكوين روابط جديدة، وتبادل المعرفة، وعرض الابتكارات، مع إمكانية تسريع رحلة قطاع السفر العالمي نحو إزالة الكربون.

نمو القطاعات

وقالت شركة «ريد إكزيبشنز» المنظمة للمعرض، إن مشاركة العارضين في «سوق السفر العربي 2023» ارتفعت بنسبة 27% مقارنة بنسخة العام الماضي من الحدث، بالتزامن مع تسجيل نمو ملحوظ في جميع قطاعات المعرض، شملت كلاً من: الشرق الأوسط (أكبر بنسبة 15.1%)، أوروبا (أكبر بنسبة 30.9%)، آسيا (أكبر بنسبة 18.6%)، إفريقيا (أكبر بنسبة 44.7%)، في وقت شهد فيه قطاعا تكنولوجيا السفر والفنادق نمواً بنسبة 62% و37.5% على التوالي على أساس سنوي.

جلسات وجوائز

وسيكشف سوق السفر العربي احتفالاً بالنسخة الـ30 منه النقاب عن «تعهد» مخصص للاستدامة، وسيشهد إطلاق جائزة «أفضل جناح مستدام» للمرة الأولى في تاريخ المعرض، والتي سيتم الإعلان عن نتائجها كجزء من جوائز «أفضل أجنحة سوق السفر العربي 2023».

كما سيستضيف المسرح العالمي لسوق السفر العربي مجموعة متنوعة من الجلسات التي تركز على قضايا الصناعة المحورية، بما في ذلك: الفنادق والضيافة، الطيران والنقل، الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، سفر الأعمال، الاستثمار، السياحة المسؤولة، تنويع القوى العاملة، والقطاعات الناشئة مثل مناطق الجذب، والرحلات البحرية، والسياحة الثقافية.

وسيضم «سوق السفر العربي 2023» أيضاً مركزاً للاستدامة للمرة الأولى في تاريخ المعرض.

«الاقتصاد والسياحة»

إلى ذلك تستعرض دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي خلال مشاركتها المقومات السياحية والعروض التي تقدمها مختلف الوجهات والشركاء في المدينة، إضافة إلى تسليط الضوء على مبادرات الاستدامة، والجهود المبذولة لتحقيق أهداف «مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050».

جناح دبي

وشهد «جناح دبي» العام الجاري زيادة في المساحة مع انضمام أكثر من 122 شريكاً وممثلاً عن الجهات الحكومية، والفنادق، وشركات إدارة الوجهات ومنظمي الرحلات السياحية إلى «دبي للاقتصاد والسياحة»، ليرتفع عددهم بنسبة 21% مقارنة بعام 2022.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم: «يمثل معرض سوق السفر العربي العام الجاري نقطة تحول مع تسليطه الضوء على مفهوم الاستدامة، ليتصدر اهتمام قطاع السياحة العالمي».

وأضاف: «طوال سنوات المعرض السابقة، أحرزت دبي وبتوجيهات من القيادة، تقدماً استثنائياً في العديد من المجالات التي أسهمت في ترسيخ مكانتها العالمية كوجهة سياحية رائدة، تمتلك مقومات هائلة، وقادرة على تقديم عروض وتجارب مميزة ومتنوعة ومستدامة».

وتابع كاظم: «سنستثمر تواجدنا في هذا المعرض الدولي المهم الذي يشارك به عدد كبير من أصحاب القرار والمسؤولين من أجل تبادل الآراء ومناقشة آلية العمل التي تقوم بها دبي لدعم مبادرات الاستدامة بما فيها (مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050)، وذلك في الوقت الذي نستعد فيه لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) نوفمبر 2023، وكذلك للحديث عن خريطة الطريق لتحقيق مستهدفات (أجندة دبي الاقتصادية D33) لتصبح المدينة واحدة من أكبر ثلاث مدن اقتصادية في العالم».

وقال: «نتطلع عبر هذ الحدث العالمي السنوي المهم إلى التعاون مع شركائنا والأطراف المعنية ومجتمع السفر العالمي، للمحافظة على مكانة المدينة العالمية كوجهة سياحية مفضلة للزيارة، ورسم ملامح مستقبل قطاع السياحة، وأن نكون أنموذجاً يحتذى به لتعافي قطاع السياحة العالمي».