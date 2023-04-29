«نخيل»: دبي نجحت في اكتساب ثقة الزوار من مختلف أنحاء العالم

أفادت شركة «نخيل» للتطوير العقاري بأن استراتيجية دبي متعددة الجوانب، التي تميزت بسرعة الاستجابة والمرونة، والقدرة على التعافي بسرعة وأمان من جائحة «كورونا»، أسهمت في تعزيز قدرتها التنافسية العالمية وزيادة جاذبيتها.

وأكدت لـ«الإمارات اليوم»، بمناسبة انطلاق فعاليات معرض سوق السفر العربي 2023 بعد غد، أن الإمارة نجحت في اكتساب ثقة الزوار من مختلف أنحاء العالم، بفضل استجابتها السريعة والمرنة لمعالجة المخاوف الصحية أثناء الجائحة، وبرنامج التطعيم الناجح الذي نفذته.

محفظة الشركة

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول في شركة نخيل، عمر خوري، إن محفظة الشركة تضم مجموعة واسعة من المرافق المتوافرة للبيع، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن اسم الشركة اقترن بالمشروعات الإنشائية الضخمة في دبي، مثل نخلة جميرا والمشروعات السكنية العديدة في مختلف أنحاء الإمارة، إلا أن رصيد «نخيل» من مشروعات الفنادق ومرافق الضيافة لا يقل أهمية عن ذلك.

وأضاف خوري لـ«الإمارات اليوم»، أن نخلة جميرا تضم 27 فندقاً، تشكل 13% من إجمالي الغرف الفندقية من فئة الخمس نجوم في دبي.

وأوضح أن محفظة «نخيل» للضيافة تشمل مجموعة متنوعة من الفنادق والمنتجعات، بما في ذلك المنشآت الفاخرة من فئة الخمس نجوم، والمنتجعات العائلية، والفنادق الحديثة، مثل فندق «سانت ريجيس دبي» في نخلة جميرا (الذي يقع ضمن الطوابق الـ18 الأولى من برج النخلة)، إضافة إلى «باب الشمس» و«ريو دبي» ومنتجع «سنتارا ميراج بيتش دبي».

مشروعات الضيافة

وبخصوص مشروعات الضيافة التي تخطط لها «نخيل»، حالياً، قال خوري، إن «فندق (شيفال ميزون النخلة) بجوار (نخيل مول) يعد أحدث مشروعات الشركة في قطاع الضيافة».

وأشار إلى أن «نخيل» كشفت العام الماضي عن المخطط الرئيس لجزر دبي، الذي يتألف من خمس جزر في موقع مميز على الواجهة البحرية لإمارة دبي، لتقدم تشكيلة متنوعة من الخدمات السكنية والترفيهية والضيافة، تتضمن أكثر من 80 فندقاً من المنتجعات الفاخرة ومنتجعات الاستجمام والفنادق الصغيرة والعائلية والصديقة للبيئة.

الإشغال الفندقي

ولفت خوري إلى أن دبي سجلت معدلاً قوياً في الإشغال الفندقي، حيث كانت من أولى الوجهات التي أعادت فتح أبوابها للسياح بعد التعافي من آثار جائحة «كوفيد-19»، بفضل استراتيجية الحكومة الرشيدة، والقواعد الصارمة التي فرضتها الدولة خلال الجائحة لتكسب بذلك ثقة السياح، وتشجعهم على الزيارة.

وبيّن أنه نتيجة لذلك، وصل متوسط الإشغال لقطاع الفنادق في دبي خلال العام الماضي إلى 73%، مقارنةً بـ 67% في عام 2021، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يكتسب أهميته، نظراً لكونه واحداً من أعلى المعدلات في العالم لذلك العام، فضلاً عن الزيادة التي حققتها الإمارة بنسبة 16% في عدد الغرف قياساً بعام 2019.

ثقة الزوار

وقال خوري إن دبي نجحت في اكتساب ثقة الزوار من مختلف أنحاء العالم، بفضل استجابتها السريعة والمرنة لمعالجة المخاوف الصحية أثناء «كوفيد-19»، وبرنامج التطعيم الناجح الذي نفذته.

وأضاف أن الإمارة تميزت بنهج استباقي، أهّلها لتكون من أولى المدن على مستوى العالم التي أعادت فتح أسواقها وأعمالها بعد فترة الإغلاق الأولية، كما نجحت في جذب الزوار الذين تطلعوا إلى تلبية احتياجاتهم من تجارب السفر.

وذكر أن دبي عززت مكانتها بين وجهات السفر ورؤيتها المستقبلية لقطاع الضيافة من خلال مبادرات عدة، مثل تخفيف شروط دخول المسافرين من رجال الأعمال والسياح، فضلاً عن مبادرات الإقامة الطويلة.

استراتيجية

وأشار خوري إلى أن استراتيجية دبي متعددة الجوانب، التي تميزت بسرعة الاستجابة والمرونة والقدرة على التعافي بسرعة وأمان من الجائحة، أسهمت في تعزيز قدرتها التنافسية العالمية، وزيادة جاذبيتها، مضيفاً: «ولأنها وجهة مفتوحة وآمنة للمسافرين المحليين والعالميين، سرعان ما تربعت دبي على رأس برنامج رحلات عشاق السفر من جميع أنحاء العالم».

نمو مستمر

قال الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول في شركة نخيل، عمر خوري، إن دخول الفنادق الجديدة إلى سوق دبي يشكل دليلاً ملموساً على قوة النمو المستمر للإمارة، بصفتها وجهة سياحية رائدة تتوافد إليها العلامات التجارية للفنادق والمنتجعات العالمية، ما يتيح للزوار من جميع أنحاء العالم خيارات متنوعة تلبي تطلعاتهم، ويدعم مكانة الإمارة وجهة رائدة لأساليب الحياة والسياحة لأغراض الترفيه والاستجمام والتجارة.

• 80 فندقاً من المنتجعات الفاخرة والعائلية يضمها المخطط الرئيس لـ«جزر دبي».