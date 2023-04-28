17 مليار درهم أرباح 12 بنكاً مدرجاً خلال الربع الأول

تجاوز صافي أرباح 12 بنكاً مدرجاً في أسواق المال المحلية، حاجز 17.1 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها 35.3%، أو ما يعادل 4.46 مليارات درهم، مقابل أرباح صافية بلغت 12.64 مليار درهم بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب إفصاحات البنوك المُدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية، استحوذ بنك الإمارات دبي الوطني على الحصة الكبرى من الأرباح الإجمالية، بعد أن سجل صافي ربح تجاوز ستة مليارات درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، بارتفاع نسبته 120%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتنمو أرباح البنك بذلك بأكثر من الضعف، بعد قفزة في صافي دخل الفائدة وتراجع المخصصات لديه.

قفزة

وسجل بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات من حيث الأصول، قفزة بنسبة 70% بصافي الربح للربع الأول من العام 2023، ليصل إلى 3.9 مليارات درهم، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2022، بعد استثناء أرباح بيع حصة من «ماغناتي» في الربع الأول من عام 2022، وذلك بدعم من الارتفاع القوي في صافي إيرادات الفوائد، بالإضافة إلى الزخم المستمر في جميع القطاعات.

وزادت الأرباح الصافية لبنك أبوظبي التجاري بنسبة 27% إلى 1.878 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل نحو 1.483 مليار درهم في الربع الأول من العام الماضي.

وحقق بنك المشرق ارتفاعاً في صافي الربح بنسبة 153.97% إلى 1.6 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 630 مليون درهم في الفترة المماثلة من عام 2022.

مصارف إسلامية

ونما صافي الأرباح لبنك دبي الإسلامي بنسبة 12%، ليصل 1.506 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 1.345 مليار درهم في الربع الأول من العام الماضي، وسط ارتفاع الإيرادات الرئيسة والإدارة الحكيمة للتكاليف. وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي نمواً في صافي الأرباح بنسبة 54% خلال الربع الأول من عام 2023، ليصل إلى 1.1 مليار درهم مقارنة مع 715 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2022، ما يشير إلى اتجاه ثابت للنمو القوي والربحية.

وحقق مصرف الإمارات الإسلامي صافي أرباح بلغ 601 مليون درهم للأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بنمو نسبته 76%، مقارنة مع 342 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

بدوره، سجل مصرف الشارقة الإسلامي ارتفاعاً في صافي الربح بنسبة 24.6%، إلى 233.07 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقارنةً بنحو 187 مليون درهم في الربع الأول من عام 2022، فيما زادت الأرباح التشغيلية 31.9% إلى327.7 مليون درهم.

نمو قوي

كما حقق بنك رأس الخيمة الوطني أرباحاً بقيمة 450.3 مليون درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها 105% مدفوعة بنمو قوي ومتنوع على جانبي الميزانية العمومية، إضافة إلى زخم المبيعات القوي وانخفاض تكلفة الأموال.

من جهته، سجل بنك الفجيرة الوطني نمواً بنسبة 151.8% على أساس سنوي، لينهي فترة الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، بصافي ربح قدره 152 مليون درهم، مقارنة بـ60.4 مليون درهم في الفترة ذاتها من عام 2022.

كما زادت الأرباح الصافية لبنك أم القيوين الوطني إلى 139 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها 44%، مقابل 96 مليون درهم في الربع الأول من عام 2022، نتيجة تحسن البيئة الخارجية وإدارة التكاليف بكفاءة.

وارتفعت الأرباح الصافية للبنك العربي المتحد إلى 54.8 مليون درهم في الربع الأول من عام 2023، مقارنةً بنحو 30.4 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة تعادل 80.2%.

الأصول

زادت أصول 12 بنكاً مدرجاً، إلى نحو 3.34 تريليونات درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بما يعكس قوة ملاءتها المالية، مستفيدة من انتعاش الاقتصاد الوطني، وذلك على الرغم من التحديات التي شهدها القطاع المصرفي العالمي.

واستناداً إلى إفصاحات البنوك المُدرجة المعلنة على مواقع الأسواق المالية، نمت أصول البنوك خلال الفترة من يناير إلى مارس 2023 على أساس ربعي بنسبة 4.21%، أو ما يعادل 134.9 مليار درهم مقارنة بنحو 3.204 تريليونات درهم في نهاية ديسمبر من عام 2022.

• %35.3 ارتفاعاً في أرباح البنوك الـ12 المدرجة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2023.