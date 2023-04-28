عمومية «دبي للاستثمار» توافق على توزيع 12.5% أرباحاً نقدية

أعلنت شركة «دبي للاستثمار» عن توزيع أرباح نقدية بنسبة 12.5% على المساهمين، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

وذكرت الجمعية في بيان أنه تمت الموافقة من قبل المساهمين على القرار، خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي الـ27 للشركة، الذي عُقد أمس. كما وافق المساهمون على التوصيات الصادرة عن مجلس الإدارة، المتعلقة بتعزيز حجم المجلس، من خلال زيادة العدد الإجمالي لأعضاء مجلس الإدارة من سبعة إلى تسعة أعضاء.

وكشفت الشركة عن الأرباح العائدة إلى المساهمين بقيمة 1.6 مليار درهم، للعام الماضي، مقارنةً بالأرباح العائدة المحققة عام 2021 بقيمة 619.49 مليون درهم.

وأوضحت أن هذا النمو في صافي الأرباح، يأتي نتيجة المكاسب المحققة من عمليات التخارج من الحصة الغالبة والمكاسب في القيمة العادلة للاستثمارات المحتفظ بها في شركة «إيميكول» والبالغة 980.42 مليون درهم. وخلال كلمته في اجتماع الجمعية العمومية السنوي، أشار رئيس مجلس إدارة شركة «دبي للاستثمار»، عبدالرحمن غانم عبدالرحمن المطيوعي، إلى أن المجموعة متفائلة بحذر تجاه ما يحمله عام 2023.