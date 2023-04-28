«أبوظبي الدولي» يستقبل أول طائرة من «إس إف» للشحن السريع

أعلنت شركة مطارات أبوظبي عن استقبال أول طائرة للشحن من خطوط «إس إف إكسبريس» الجوية للشحن السريع في مطار أبوظبي الدولي.

وأفادت الشركة في بيان، بأن هذه الرحلة الافتتاحية جاءت لتعلن انطلاق أولى عمليات شركة الشحن الجوي الرائدة عالمياً في المنطقة، ضمن شراكة استرتيجية مع شركتي «الاتحاد للشحن» و«كيري لوجيستكس»، بهدف ترسيخ مكانة مطار أبوظبي الدولي كمركز رئيس لقطاع الشحن في المنطقة.

وتحظى خطوط «إس إف إكسبريس» الصينية، التي تعد أحد أكبر مزودي الخدمات والحلول اللوجستية السريعة في العالم، باهتمام كبير على مستوى قطاع الخدمات اللوجستية.

ويأتي إطلاق عملياتها ما بين مدينة ووهان الصينية وأبوظبي، لتعزيز مكانتها كشركة شحن جوي وخدمات لوجستية رائدة.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في «مطارات أبوظبي»، إن وجود «خطوط (إس إف إكسبريس) للشحن الجوي في أبوظبي، يمثل إنجازاً جديداً ضمن جهودنا نحو تعزيز مكانة الإمارة الرائدة في قطاعي الشحن الجوي والخدمات اللوجستية على مستوى المنطقة».