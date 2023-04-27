«الإمارات دبي الوطني» يسجل 6 مليارات درهم أرباحاً صافية خلال الربع الأول

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن ارتفاع أرباحه إلى أكثر من الضعف، لتصل إلى مستوى قياسي يبلغ ستة مليارات درهم في الربع الأول من عام 2023، لافتاً إلى ربع سنوي قياسي من حيث الدخل الذي تجاوز 10 مليارات درهم للمرة الأولى على الإطلاق.

وأفاد البنك في بيان، بأن السيولة القوية لعبت في القطاع دوراً بارزاً في دعم نمو الودائع بواقع 35 مليار درهم أو 7%، بما في ذلك زيادة إضافية قدرها 19 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير، ما أدى إلى تحقيق زيادة بنسبة 3% في أنشطة الإقراض ونمو استثنائي في الموجودات.

كما تحسّنت جودة الائتمان بسبب عمليات التحصيل الكبيرة، ما يُبرز نمو الاقتصاد في المنطقة، بالتزامن مع انخفاض مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 66%.

النتائج المالية

ووفقاً للنتائج المالية للربع الأول من عام 2023، فقد بلغ صافي الربح 6.0 مليارات درهم، بزيادة متميزة بنسبة 119%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، و54% مقارنة بالربع السابق.

وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 64% ليصل إلى 10.5 مليارات درهم على خلفية مزيج الودائع، وارتفاع أسعار الفائدة التي أثرت في تحسّن الهوامش، والنمو القوي في جميع قطاعات الأعمال والمنتجات.

بدورها، شهدت جودة الائتمان تحسّناً نتيجة انخفاض معدل القروض المتعثرة بنسبة 0.4%، مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى 5.6%، وارتفعت قروض المتعاملين بنسبة 3% في الربع الأول من 2023، الذي شهد أعلى نسبة إصدار قروض للأفراد على الإطلاق لكل من قطاعي الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية، إضافة إلى زخم قوي للقروض الجديدة للشركات

من جهتها، نمت الودائع بنسبة 7% بواقع 35 مليار درهم في الربع الأول من عام 2023، بما في ذلك ارتفاع بقيمة 19 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير. وسجل السهم ارتفاعاً في الربحية بشكل ملحوظ بنسبة 117% لتصل إلى 93 فلساً، بزيادة نسبتها 159%، فيما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 5% ليصل إلى 782 مليار درهم.

نهج الأعمال

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم، إن «ارتفاع أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بأكثر من الضعف، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ ستة مليارات درهم في الربع الأول من 2023، يعكس نجاح نهج الأعمال المتنوّع للمجموعة والاقتصاد الإقليمي الجيد».

وأضاف: «بصفتنا بنكاً رائداً في المنطقة، فإننا ندعم بشكل كامل التزام دبي بمواصلة تطوير وتحفيز ريادة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي، وترسيخ موقعها مدينة للفرص والابتكار».

الربع الأقوى

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة، شاين نيلسون: «حققنا أرباحاً ربع سنوية قياسية بلغت ستة مليارات درهم، ويعود السبب الرئيس في ذلك إلى ارتفاع الدخل، وانخفاض كلفة المخاطر بشكل كبير بفضل عمليات التحصيل الكبيرة، لتعتبر أعلى أرباح ربع سنوية يحققها بنك إماراتي».

وأضاف: «يُعدّ الربع الأول من عام 2023 الربع الأقوى على الإطلاق في مجال عمليات الإقراض للأفراد، حيث تم إصدار أكثر من 144 ألف بطاقة ائتمان جديدة، وصرف أكثر من ثمانية مليارات درهم قروضاً للأفراد».