دبي تستضيف سوق السفر العربي 2023 بمشاركة 2000 جهة عارضة من 150 دولة

يعود معرض سوق السفر العربي للانعقاد مجدداً في دبي في الفترة الممتدة من يوم الاثنين 1 إلى يوم الخميس 4 مايو 2023 للترحيب بمجتمع السفر والسياحة والضيافة العالمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تشهد النسخة الثلاثين من الحدث مشاركة أكثر من 2000 عارض وممثل من أكثر من 150 دولة ومن المتوقع حضور 34000 زائر.

وستشكل النسخة الثلاثين من معرض سوق السفر العربي التي ستقام على أرضية مركز دبي التجاري العالمي بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، جزءًا أساسيًا من أسبوع السفر العربي السنوي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب شركة "ريد اكزبيشتز" الجهة المنظمة للمعرض؛ ارتفعت مشاركة العارضين في سوق السفر العربي 2023 بنسبة 27% مقارنة بنسخة العام الماضي من الحدث بالتزامن مع تسجيل نمو ملحوظ في جميع قطاعات المعرض، شملت كلاً من: الشرق الأوسط (أكبر بنسبة 15.1%)، وأوروبا (أكبر بنسبة 30.9%)، وآسيا (أكبر بنسبة 18.6%) وأفريقيا (أكبر بنسبة 44.7%)، كما

شهد قطاعا تكنولوجيا السفر والفنادق نموًا كبيرًا على أساس سنوي، حيث حققا نمواً بنسبة 62% و37.5% على التوالي.

ويعود العارضون وخبراء السفر الصينيون مجدداً بعد غياب 3 سنوات إلى سوق السفر العربي 2023 بعد أن رفعت البلاد قيود السفر المتعلقة بـجائحة كوفيد-19 في وقت سابق من هذا العام، إذ أصبحت الصين أكبر سوق مصدر في العالم في عام 2019.

وسيكشف سوق السفر العربي احتفالاً بالنسخة الثلاثين منه النقاب عن تعهد مخصص للاستدامة تم تصميمه لتعزيز التزام شركة آر إكس، الجهة المنظمة للحدث بتقديم أحداث وفعاليات مستدامة من خلال استخدام مواد صديقة للبيئة والتخلص من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد ومبادرات التفكير المستقبلية الأخرى.

وسيشهد معرض هذا العام إطلاق جائزة أفضل جناح مستدام للمرة الأولى في تاريخ المعرض، والتي سيتم الإعلان عن نتائجها كجزء من جوائز أفضل أجنحة سوق السفر العربي 2023.