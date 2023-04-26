دبي تستضيف قمة «اكتشف أوروبا»

تستعد دبي لاستضافة أكثر من 100 ممثل عن قطاعات السياحة في النمسا وألمانيا وإيرلندا وسويسرا، في إطار قمة «اكتشف أوروبا» التي تنطلق فعالياتها من 29 وحتى 30 أبريل الجاري، وتهدف إلى توطيد العلاقات بين الجهات المشاركة واستكشاف آفاق جديدة ضمن سوق السفر في الشرق الأوسط.

وتنطلق الفعالية في عطلة نهاية الأسبوع التي تسبق انطلاق فعاليات «سوق السفر العربي»، أكبر معرض متخصص بقطاع السفر في المنطقة.



110 جهات

وتقام الفعالية بالتعاون مع مفوضية السفر الأوروبية، في ما من المتوقع أن تستقطب ما لا يقل عن 110 جهات متخصصة بقطاعات السياحة والضيافة الفاخرة في دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها دولة الإمارات، البحرين، الكويت، عُمان، قطر، والسعودية.

وتتضمن الفعالية مجموعة عروض تقديمية من المجالس الوطنية السياحية للدول الأوروبية الأربع، فضلاً عن المقابلات الشخصية وفعاليات التواصل، كما تغطي توجهات القطاع وتجمع بين المشترين والجهات العارضة من خلال 4500 اجتماع.



ترويج وتواصل

وأكد رئيس قسم التسويق في مفوضية السفر الأوروبية، ميجيل جاليجو، أن قمة «اكتشف أوروبا» في دبي تسعى إلى تعزيز العلاقات طويلة الأمد والترويج لثقافة أوروبا الغنية وتاريخها العريق، وطبيعتها الخلابة أمام المسافرين المميزين من هذه الدول.

من جهته، اعتبر مدير منطقة الشرق الأوسط والهند لدى المكتب الوطني النمساوي للسياحة، مايكل تاوشمان، الفعالية فرصة للتواصل مجدداً مع سوق دول مجلس التعاون الخليجي ومواكبة أحدث توجهات قطاع السفر.



السوق الخليجية

في السياق نفسه، قالت مديرة المكتب الوطني الألماني للسياحة القائم في دبي، المكتب الإقليمي للمجلس الوطني الألماني للسياحة، يامينا صوفو، إنها تدرك أهمية السوق الخليجية، لاسيما مع مستويات المسافرين المرتفعة التي شهدها عام 2022 مقارنة بالأعوام السابقة، مضيفة أنها فرصة لاكتشاف مجموعة من الوجهات المميزة مع مجموعة من العروض الثقافية الفريدة، فضلاً عما تتحلّى به ألمانيا من طبيعةٍ خلابة، وتسليط الضوء على خيارات السفر الصديقة للبيئة، مع التركيز على الاستدامة.

أما مديرة هيئة السياحة الأيرلندية في الشرق الأوسط وآسيا، آشلينج مكديرموت، فلفتت إلى أن المشاركة في قمة «اكتشف أوروبا» تأتي على ضوء النتائج الإيجابية التي حققتها أبرز مجالس السياحة الأوروبية في الدورات السابقة، مع ااستعراض التميز الذي تتمتع به أيرلندا كوجهة استثنائية للمسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي.



منصة مهمة

بدوره، أكد مدير هيئة السياحة السويسرية في دول مجلس التعاون الخليجي، ماتياس ألبريخت، أن قمة «اكتشف أوروبا» منصة مهمة لاستعراض المقومات السياحية في سويسرا، حيث اقتربت مستويات زوار سويسرا من دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2022 من مستويات ما قبل الأزمة الصحية العالمية في عام 2019، وهي تواصل ارتفاعها خلال العام الجاري.

