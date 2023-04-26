«لوتاه» تؤسس أول مصنع إماراتي للوقود الحيوي في المالديف

وقعت «شركة لوتاه للوقود الحيوي» اتفاقية مع «شركة فيناكا المالديفية»، المسؤولة عن الكهرباء والماء وخدمات الصرف الصحي في جزر المالديف، لتأسيس أول مصنع لإنتاج الوقود الحيوي من زيوت الطهي المستعملة في المالديف.

وأفاد بيان بأن توقيع الاتفاقية يأتي تأكيداً من «لوتاه للوقود الحيوي» على توسيع نطاق الحلول المستدامة المبتكرة التي تقدمها لتلبية متطلبات الطاقة على الأمد البعيد، باستخدام بدائل نظيفة تتوافق مع مرتكزات الاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة.

وجاء توقيع الاتفاقية خلال زيارة قام بها وفد برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة، يوسف لوتاه، إلى المالديف، تلبيةً لدعوة من حكومتها لبحث التعاون والاستفادة من خبرات الشركة في مجال إنتاج الوقود الحيوي.

والتقى وفد الشركة وزيرة البيئة وتغير المناخ والتكنولوجيا في جزر المالديف، أميناث شونا، التي رحبت بمبادرة الشركة لإنشاء مصنع للوقود الحيوي، مؤكدة سعي الوزارة لتقديم التسهيلات اللازمة لها للبدء في إنتاج الوقود الحيوي في المالديف.

كما تعرف وفد «شركة لوتاه للوقود الحيوي» على الأطر التشريعية والقانونية والتنظيمية لعمل مصانع إنتاج الوقود الحيوي في المالديف.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«شركة لوتاه للوقود الحيوي»، يوسف سعيد لوتاه، إن توقيع مذكرة التفاهم مع «فيناكا» خطوة مهمة ضمن استراتيجيتنا للنمو وتوسيع نشاطنا على مستوى العالم، وهو ما يتماشى مع استراتيجية دولة الإمارات في المحافظة على البيئة وسياسة الاقتصاد الدائري.

وتابع: «نأمل أن يسهم المصنع الذي تؤسسه الشركة في المالديف في تعزيز الحلول المستدامة والمبتكرة، حيث يسهم استخدام زيوت الطهي المستعملة في إعادة تدوير النفايات، وتعزيز كفاءة استهلاك الموارد وتقليل الهدر، وزيادة الاستفادة من مصادر الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة، التي تساعد على تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحسين جودة الهواء، فضلاً عن خفض الكلفة من خلال استخدام الوقود الحيوي في الشاحنات، ما يدعم كفاءة وفعالية النقل المستدام».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة فيناكا المالديفية، أحمد سعيد: «يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية للاستفادة من خبرات (شركة لوتاه للوقود الحيوي)، التي اطلعنا على تجاربها ونجاحاتها خلال زيارتنا إلى دولة الإمارات. ونتطلع للعمل سوياً لإنشاء أول مصنع للوقود الحيوي في المالديف من زيوت الطهي المستخدمة، الذي يعتبر من الحلول المبتكرة التي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة، وهو ما يتوافق مع أولويات المالديف».