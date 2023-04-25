«ديوا» و«الاتحاد للماء والكهرباء» تبحثان استخدام التقنيات الحديثة

استقبل العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، سعيد محمد الطاير، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، المهندس يوسف أحمد آل علي، وذلك في إطار الزيارات المتبادلة التي تهدف إلى توطيد أواصر التعاون المشترك بين المؤسسات الحكومية في الدولة.

وهدف اللقاء إلى تعزيز التعاون بين الجهتين بما في ذلك استراتيجيات تكامل مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، واستخدام التقنيات الحديثة لتعزيز كفاءة واستدامة شبكات الكهرباء والمياه في الدولة.

واستعرض الطاير برامج وخطط ومشروعات الهيئة في مجالات الطاقة الهادفة إلى تعزيز موقعها التنافسي العالمي، لاسيما في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، والاستدامة، والاقتصاد الأخضر، متطرقاً لأهداف «استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050» و«استراتيجية الحیاد الكربوني 2050 لإمارة دبي»، لتوفیر 100% من الطاقة النظیفة بحلول عام 2050، وتفاصيل «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، والذي يعد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم (في موقع واحد) وفق نظام المنتج المستقل، باستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم، وستصل طاقته الإنتاجية إلى 5000 ميغاواط بحلول عام 2030. وعند اكتماله سيسهم المجمع في خفض أكثر من 6.5 ملايين طن من انبعاثات الكربون سنوياً، ما يدعم تحقيق أهداف إمارة دبي في تعزيز التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.

وعلى صعيد المقارنات المعيارية، أوضح الطاير أن الهيئة حققت نتائج تنافسية على المستوى العالمي تتجاوز نخبة الشركات الأوروبية والأميركية في الكفاءة والاعتمادية، إذ تمكنت من رفع مستوى كفاءة إنتاج الطاقة باستخدام أحدث التقنيات الإحلالية ففي عام 2022، بلغت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في الإمارة 2.2% مقارنة بنسبة فاقد تراوح بين 6 و7% في أوروبا والولايات المتحدة، ونسبة الفاقد في شبكات المياه 4.5% مقارنة بـ15% في أميركا الشمالية.

ولفت إلى أن الهيئة حققت رقماً عالمياً جديداً في متوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك، إذ سجلت دبي متوسط 1.19 دقيقة انقطاع لكل مشترك في العام، مقارنة بـ15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.

من جهته، أشار المهندس يوسف أحمد آل علي، إلى دور الشركة في تحقيق الأمن المائي وتطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء في دولة الإمارات، واستعرض آل علي، مجموعة من أهم المشروعات الاستراتيجية للشركة، مثل «محطة نقاء لتحلية المياه» سعة 150 مليون غالون يومياً بإمارة أم القيوين، ومركز تخزين وتوزيع المياه في منطقة الخريجة بإمارة رأس الخيمة الذي تم إدخاله إلى الخدمة أخيراً، إضافة إلى أهم التقنيات والابتكارات الحديثة التي تعتمد عليها الشركة في تصميم وإنشاء خزاناتها.