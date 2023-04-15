طيران الإمارات وفلاي دبي: الغاء جميع الرحلات من وإلى الخرطوم

قال متحدث باسم طيران الإمارات: "نظراً لتفاقم الاضطرابات في العاصمة السودانية، فقد ألغت طيران الإمارات جميع رحلاتها من وإلى الخرطوم في المدة من 15 إلى 17 أبريل (نيسان) 2023. ولن يتم قبول الركاب المسافرين على هذه الرحلات للسفر من نقطة انطلاقهم. وينبغي على عملائنا المتأثرين الاتصال بوكلاء سفرياتهم أو مراكز اتصال طيران الإمارات للحصول على خيارات إعادة الحجز. وإذ نعتذر عن أي إزعاج قد يسببه هذا الإجراء الخارج عن إرادتنا، فإننا نؤكد أن سلامة ركابنا وطاقمنا تحظى بالأولوية المطلقة دائماً. وسوف نواصل مراقبة تطورات الوضع عن كثب".

من جهته، قال متحدث باسم "شركة فلاي دبي"، إنه نظرًا للوضع الحالي في السودان ، تم إلغاء رحلات الشركة بين دبي ومطار الخرطوم خلال الفترة من 15 حتى 17 أبريل.

وأضاف المتحدث في بيان: سنواصل مراقبة الوضع عن كثب، ونعتذر عن أي إزعاج لمسافرينا نتيجة التغييرات في جداول السفر.