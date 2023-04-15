«الاتحاد للطيران» تكشف عن باقات «واي - فلاي» جديدة على متن رحلاتها

كشفت شركة الاتحاد للطيران، أمس، عن باقات «واي - فلاي» لخدمات الاتصال بشبكة الإنترنت، وتشمل باقتي «الدردشة» و«التصفح»، اللتين تسهلان التواصل مع الأهل والأصدقاء وتصفح الإنترنت أثناء السفر على طائرات الناقلة عريضة البدن.

وأضحت الشركة في بيان، أن المسافرين سيستفيدون من باقة «الدردشة» المجانية طوال مدة رحلتهم عند تسجيل دخول باستخدام عضوياتهم في برنامج «ضيف الاتحاد»، أو عن طريق إنشاء حساب عضوية جديد قبل السفر للاستفادة من تلك الخدمة بشكل فوري.

وأضافت أن باقة «الدردشة» المجانية تشمل تطبيقات المراسلة المعروفة، مثل «واتس أب»، «ماسنجر»، «وي شات» وغيرها من برامج المراسلات.

أما الضيوف الراغبون بتصفح مواقع التواصل الاجتماعي أوالعمل خلال رحلاتهم، فأفادت الناقلة بأنه يمكنهم اختيار شراء باقة «التصفح» مقابل رسوم ثابتة مع عدم وجود قيود على البيانات طوال مدة الرحلة.

وبينت أن سعر باقة «الدردشة» للرحلات التي تقل مدتها عن سبع ساعات، يبلغ 2.99 دولار، فيما تكون مجانية لأعضاء برنامج «ضيف الاتحاد»، في حين أن سعر باقة «التصفح» يبلغ 9.99 دولارات على تلك الرحلات.

وتبلغ قيمة باقة «الدردشة» 4.99 دولارات على متن الرحلات التي تزيد مدتها على سبع ساعات، في حين تكون مجانية لأعضاء برنامج «ضيف الاتحاد»، بينما تبلغ قيمة باقة «التصفح» 19.99 دولاراً على هذه الرحلات.

وسيحصل أعضاء «ضيف الاتحاد» من الفئة البلاتينية والفئة الحصرية، إضافة إلى الضيوف المسافرين على الدرجة الأولى على باقة «التصفح» بشكل مجاني طوال رحلتهم، فيما يحصل أعضاء «ضيف الاتحاد» من الفئة الذهبية، على خصم 25%.